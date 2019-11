Kate Middleton e l’influenza di Lady D. "Per i miei figli desidero una vita normale"

È una duchessa, ma è anche una moglie e madre amorevole. Kate Middleton è questo e molto altro. E di recente, in una news trapelata sul Daily Mail, alcuni esperti di corte nel ricostruire l’immagine della duchessa nel corso del tempo, hanno evidenziato come la Middleton ha molte affinità con Lady D. Queste affinità sono trapelate soprattutto nel modo in cui Kate sta educando i suoi figli.

"Desidera una vita normale per George, Charlotte e Louis – rivela l’esperto al tabloid inglese – Kate ha sempre voluto che i suoi figli vivessero nel mondo reale e non sotto una campana di vetro. Vuole educarli facendo vivere le stesse esperienze dei bambini della loro età". Come ha riportato il magazine, Kate Middleton intende regalare ai suoi figli un’educazione moderna e, soprattutto, influenzata dalle convinzioni di Lady D, la quale non aveva nessun problema nell’infrangere il protocollo di corte. "Kate è assolutamente consapevole di quanto William fosse legato a sua madre. Per questo motivo vuole che i suoi stessi figli sperimentano cosa vuol dire essere normali", aggiunge l’esperto.

E le intenzioni sono state già messe in pratica dalla duchessa di Cambridge. Ad esempio è stata avvistata qualche giorno fa in un negozio mentre ha acquistato dei vestiti di Halloween per i tre pargoli e, a inizio ottobre, dato che Louis non è stato molto bene, ha preferito restare a casa e bigiare lo stadio in cui tutta la royal family era lì per tifare l’Aston Villa.