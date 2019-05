Kate Middleton e il mistero dei cerotti sulle mani

Quando si parla di royal family inglese, nulla sfugge agli sguardi attenti di giornalisti ed esperti di corte. Neppure i cerotti che compaiono con una certa frequenza sulle dita di Kate Middleton. La stranezza non sta certo nel fatto che la duchessa di Cambridge si serva di questi oggetti di uso quotidiano, quanto nel fatto che li usi ciclicamente e più di uno alla volta. Non solo: spesso, osservando le sue mani attraverso le fotografie, si nota che, pur essendo perfettamente curate, la pelle sembra perfino un po’ rovinata e opaca. Tgcom24 riporta questa notizia dopo il Chelsea Flower Show, durante il quale la moglie di William portava proprio un cerotto sul pollice destro.

Il sito si chiede cosa ci sia dietro, o meglio, sotto questi cerotti che compaiono ora sul dorso delle mani, ora ad avvolgere le falangi delle dita di Kate. Buckingham Palace ha sempre taciuto sull’argomento, quindi è possibile solo fare supposizioni: forse la duchessa si ferisce con spine e cesoie mentre cura il giardino? Può essere plausibile, ma i giornali fanno notare che queste presunte “ferite” compaiono troppo spesso per essere delle semplici disattenzioni. Anche nel caso in cui si trattasse del risultato di un gioco con George, Charlotte e Louis, rimarrebbe comunque da spiegare la questione della frequenza. Una delle ipotesi che circolano da molto tempo riguarda la possibilità che la futura regina consorte d’Inghilterra abbia una non meglio specificata malattia della pelle.

Non è detto che si tratti di qualcosa di grave, ma magari richiederebbe qualche precauzione in più, come quella dei cerotti per evitare sfregamenti e la possibilità dicontatto con batteri, per esempio. Una cosa è certa: non si contano quasi più le volte in cui la duchessa si è presentata a eventi pubblici con i cerotti alle mani. Il Sun rivela che una delle prime volte in cui è stata fotografata con i medicamenti risale addirittura all’agosto 2005, durante il Gatcombe Park Festival. Kate, che allora già frequentava William, è vestita in stile cowboy glamour e sul pollice sinistro fa bella mostra di sé un cerotto. Oppure si può ricordare un’altra occasione che risale all’aprile del 2008 quando, all’uscita da un nughtclub Kate viene fotografata con un altro medicamento che, stavolta le avvolge il pollice destro. Il Mirror ha provato a indagare sulla vicenda, incalzando Buckingham Palace. La risposta ottenuta, però, è un deludente no comment.