Kate Middleton e il principe Harry, due genitori a confronto

In questi giorni i royal baby Archie e Louis stanno rubando la scena ai loro genitori. Archie Harrison ha circa 6 mesi, mentre il principe Louis ha compiuto un anno lo scorso 23 aprile. Bimbi piccolissimi che stanno facendo i primi progressi nella crescita accompagnati dalle loro madri e dai loro padri, in special modo dal principe Harry e da Kate Middleton. Vanity Fair rivela che la duchessa di Cambridge sta frequentando con Louis delle lezioni di musica alla Monkey Music School, che accoglie bambini dai tre mesi in su. Naturalmente non si tratta di lezioni vere e proprie, ma di un primo approccio alla musica studiato appositamente per bambini. Baby Louis e i suoi compagni cantano e ballano con le loro madri, invogliati dalla simpatica presenza di pupazzi gialli e fucsia a forma di scimmia. I genitori dei bimbi hanno anche modo di conoscersi e scambiare le quattro chiacchiere “di rito”.

La fondatrice della Monkey Music School è un’ex insegnante della Thomas’s Battersea School, dove da qualche anno studiano i fratelli di Louis, George e Charlotte. Il costo di ogni lezione è di 12 sterline, ma i tabloid non sanno con precisione come Kate Middleton abbia avuto l’idea di far frequentare al terzogenito le lezioni di musica. Vanity Fair esprime l’ipotesi più semplice, cioè un passaparola tra le mamme dei bambini che frequentano la Thomas’s Battersea School. Quando si tratta della crescita e del benessere dei suoi bambini, Kate mette da parte le formalità imposte dal ruolo di corte e diventa una mamma come tutte le altre. Ama passare il suo poco tempo libero con i figli e anche socializzare con gli altri genitori. Al di fuori degli eventi ufficiali, le parole d’ordine della vita di Kate Middleton sono “normalità” e semplicità”.

Lo stesso vale per il principe William, anche se il primogenito di Lady Diana sembra meno energico della moglie. Durante una cena di gala per il 30esimo anniversario della Air Ambulance Charity, in presenza del cantante Eric Clapton, William ha rivelato: “Con i bambini è abbastanza difficile avere del tempo libero. Così ogni volta che ho del tempo libero vado a dormire”. Di tutt’altro avviso è il fratello, il principe Harry. Il Daily Express ha scoperto che pochi giorni fa il duca di Sussex ha accompagnato per la prima volta Meghan Markle e baby Archie a una sessione di “playgroup” che si svolge non lontano da Frogmore Cottage. Si tratta di una specie di “evento mondano” per bambini. Al People una fonte ha dichiarato che oltre a Harry “c’erano anche altri papà ... Archie è stato benissimo. Stava gattonando e ha familiarizzato in modo particolare con altri due bambini dai capelli rossi”.

Sembra che il duca di Sussex, osservando questa scena divertente, abbia esclamato: “I Gingers si uniscono!”. Vanity Fair ricorda che durante i WellChild Awards del mese scorso Meghan aveva svelato di aver già accompagnato Archie a dei gruppi di gioco. Tuttavia quando Harry si è unito a loro per la prima volta, la sua presenza ha riempito le pagine dei tabloid nel giro di poche ore. I progressi del piccolo Archie non finiscono qui. Lo scorso 6 novembre siti come il Royal Central e giornali autorevoli come Vanity Fair hanno riportato la notizia della visita di Harry e Meghan alla Broom Farm Community di Windsor.