Kate Middleton e la sua amicizia con Elisabetta II

Che tipo di rapporto lega la regina Elisabetta II a un’altra futura sovrana (consorte), cioè Kate Middleton? Questa è la domanda che i media e gli esperti delle vicende della Royal Family si fanno da tanto tempo. Si tratta di un legame basato esclusivamente sull’etichetta e su un distacco rispetto o c’è un affetto più profondo tra le due donne? Quando appaiono insieme agli eventi pubblici, Kate ed Elisabetta sembrano molto complici e spesso sulla stessa “lunghezza d’onda” anche per quel che riguarda l’attenzione al protocollo. Le affinità tra la nonna e la moglie di William, con le dovute differenze, sono abbastanza evidenti in certe circostanze. Come se la duchessa di Cambridge stesse “studiando” da sovrana e la sua insegnante fosse proprio l’attuale monarca.

Il loro rapporto, ricorda Vanity Fair, inizia molti anni fa, durante il primo Natale che Kate trascorse a corte nel 2011. La futura duchessa non sapeva cosa regalare alla regina, una donna che ha tutto e premia l’originalità dei doni, più che il loro valore in denaro. Così le venne in mente di preparare il chutney, una salsa inglese tradizionale a base di spezie e frutta. Elisabetta rimase molto sorpresa dall’intraprendenza della giovane Kate la quale, in un documentario della BBC, racconta: “Era il mio primo Natale a Sandringham ed ero preoccupatissima perché non sapevo cosa regalare alla sovrana. Allora mi sono messa ai fornelli e ho deciso di prepararle qualcosa, usando le ricette che mi ha tramandato mia nonna” .

Kate riesce in un colpo solo a far contenta la regina e a rispettare alla perfezione le regole di corte sui regali. Questo rispetto per la forma diventa fin da subito il primo punto di contatto tra le due donne. Il più importante, a ben pensarci, perché Elisabetta tiene molto alle tradizioni. Su queste basi il loro rapporto si è consolidato fino a oggi. Una delle dimostrazioni tangibili è la visita della sovrana al Chelsea Garden Show per ammirare il giardino progettato dalla duchessa. Nella riverenza e nei due baci di Kate a Elisabetta c’è tutta la stima reciproca di due persone che sono anche simboli del presente e del futuro della monarchia inglese.