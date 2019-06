Kate Middleton e la vendetta contro William

Tutte le coppie attraversano fasi altalenanti nelle loro storie d’amore, anche quelle che sembrano aver raggiunto la stabilità. Kate Middleton e il principe William non fanno eccezione. Alle indiscrezioni sui presunti tradimenti del duca di Cambridge, su un tanto chiacchierato (ma per nulla certo) allontanamento tra questi e Kate se ne aggiungono altre che risalirebbero ai tempi del fidanzamento. Stando al sito Express.uk William e sua moglie avrebbero attraversato due separazioni, una nel 2004, l’altra nel 2007. La seconda fu un vero spartiacque nella loro storia d’amore, perché i due furono sul punto di lasciarsi definitivamente.

I duchi di Cambridge hanno parlato pubblicamente di questa momentanea separazione solo alla vigilia delle loro nozze, quando ormai il peggio era alle spalle. Secondo quanto riporta Elle, Kate disse: "A quel tempo non ne fui felice, ma mi ha resa poi una persona più forte. Si conoscono cose di sé stessi che magari non erano state mai comprese. Credo che una relazione possa davvero logorarci quando siamo più giovani, quindi io diedi valore a quel tempo che ebbi per me stessa" ". All'epoca dei fatti il biografo Andrew Morton parlò di una certa riottosità da parte del principe William a impegnarsi seriamente.

Non ero certo di volersi sposare, che Kate fosse la donna della sua vita e così chiese consiglio al padre e alla regina Elisabetta. Sempre il magazine Elle espone il parere in proposito dell'esperta di Royal Family Katie Nicholl: “William ebbe dei ripensamenti e, sedutosi per parlarne col padre e la nonna, ebbe una discussione a cuore aperto sul suo futuro con Kate. Entrambi gli suggerirono, semplicemente, di non correre”. Per questo motivo il primogenito del principe Carlo e di Lady Diana avrebbe chiesto la tanto temuta "pausa di riflessione” alla fidanzata Kate. Quest’ultima, a quanto pare, non avrebbe incassato bene il colpo, tentando in tutti i modi di far tornare William sui suoi passi. Una volta constatato che non c’era verso di convincerlo, l’allora miss Middleton passò al “piano B”, ovvero la vendetta. Si dice che in amore vince chi fugge e siccome è inutile (e dannoso) correre dietro a chi scappa, la futura duchessa di Cambridge scelse di giocare d’astuzia.

Iniziò a partecipare agli eventi mondani più glamour e a farsi vedere sorridente e disinvolta in outfit piuttosto sexy. Insomma, si fece desiderare. Non rilasciò alcuna dichiarazione alla stampa, preferendo “comunicare” solo attraverso questo nuovo atteggiamento “frizzante” e sperando che il suo principe si ingelosisse e si ravvedesse. William, dal canto suo, non si nascose e venne paparazzato nelle discoteche mentre ballava con altre ragazze. La strategia di Kate Middleton è stata furba, con il senno di poi, ma poteva rivelarsi anche un pericoloso boomerang. Il fotografo Kent Gavin, come scrive ancora l’Express, racconta che William vide le foto della sua ex fidanzata mentre si divertiva e capì solo in quel momento quanto tenesse a lei. Kate e William tornarono insieme dopo 10 mesi e la loro prima uscita pubblica fu in occasione di un concerto tributo per Lady Diana, organizzato proprio dai suoi figli. Tra i nomi celebri della musica che si esibirono, vi furono anche i Take That con Back For Good. Kate iniziò a ballare, incantando ancora di più il suo futuro marito. Il resto è storia. Una storia che si chiama George, Charlotte e Louis.