Kate Middleton: ecco come ha punito il Principe William

La storia sentimentale di Kate Middleton, com’è noto, non è stata lineare.

Lei e il Principe William hanno infatti sperimentato due separazioni, una di prova nel 2004, durante il periodo universitario, e un’altra nel 2007, che in tanti hanno temuto essere definitiva. Secondo quanto riporta l’Express, è stato proprio allora che la duchessa di Cambridge ha messo in atto una strategia d’amore che ha funzionato benissimo.

L’esperto Andrew Morton parlò all’epoca di un “ rifiuto a impegnarsi ” da parte di William, mentre un amico del duca confidò che Kate non prese la rottura molto bene, provando di tutto per farlo restare con lei. E quindi cosa fece la duchessa? Non parlò con la stampa - una decisione che gli esperti hanno definito “ brillante ” - ma si lasciò fotografare in numerosi eventi mondani, sorridente e con look arditi. Si trattò di una vera e propria punizione per William, che in quel periodo fu ripreso dai paparazzi mentre si divertiva in discoteca con altre coetanee.

In quel periodo Kate stava programmando il loro matrimonio, mentre William cercava come uscirne - dichiarò il suo amico. E alla fine ne uscì, riprendendo una vita da single. Secondo il fotografo Kent Gavin, il Principe vide però gli scatti della duchessa e comprese cosa le mancava di lei.

La coppia è tornata insieme in capo a dieci mesi ed è stata vista per la prima volta riunita durante un concerto in onore di Lady Diana, organizzato da William e dal Principe Harry. Si esibirono, tra gli altri, i Take That: sulle note di "Back For Good" Kate fu vista scatenarsi e cantare in mezzo al pubblico, affascinando tutti.

Oggi i duchi di Cambridge formano una coppia invidiabile e sono due genitori affettuosi per i Principini George, Charlotte e Louis.

