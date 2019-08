L'indiscrezione: "Kate Middleton è gelosa di Meghan Markle"

Nonostante la famiglia reale inglese non perda occasione per smentire le presunte rivalità tra Meghan Markle e Kate Middleton, le voci di palazzo parlano di una convivenza tutt'altro che pacifica tra le due consorti dei principi. Fin dall'arrivo di Meghan a corte iniziarono a circolare i pettegolezzi su una convivenza difficile ma a parte le fonti ufficiose nessuno ha mai confermato nemmeno un'acredine tra le due.

L'ultima indiscrezione riportata dal sito Express.co.uk riguarda una presunta gelosia di Kate nei confronti di Meghan, che avrebbe qualcosa di tanto desiderato dalla duchessa di Cambridge. Non è nulla di materiale, nulla che si possa comprare ma richiede tempo e fatica per essere acquisito e attualmente, con tre bambini da seguire e gli impegni ufficiali sempre più intensi e frequenti, Kate Middleton non potrebbe dedicarsi ad altre attività. La presunta gelosia della moglie di William verso Meghan Markle nascerebbe dalla capacità della moglie di Harry di parlare fluentemente lo spagnolo, una lingua amata da Kate Middleton. La duchessa del Sussex ha perfezionato questa sua abilità frequentando l'ambasciata americana a Buenos Aires durante uno stage nell'ufficio stampa e poi seguendo un corso di lingua spagnola avanzato a Madrid.

Kate Middleton nel suo percorso di studi ha imparato l'arabo e l'italiano ma non parlando queste due lingue ha ovviamente perso dimestichezza e non sarebbe più in grado di affrontare un discorso. È stata lei stessa ad ammetterlo, con suo grande rammarico. La gelosia di Kate nei confronti di Meghan sarebbe proprio per la sua capacità di parlare correntemente un'altra lingua straniera, un'abilità che la duchessa di Cambridge vorrebbe trasmettere ai suoi bambini. Questo è un altro tassello che va a sommarsi alle voci che vedono le due duchesse in guerra tra loro nei corridoi delle residenze reali, nonostante davanti agli obiettivi si siano sempre mostrate vicendevolmente cordiali. Dov'è la verità?