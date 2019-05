Kate Middleton ha sempre del cibo in auto: ecco perché

Sempre impegnata tra un evento ufficiale e una celebrazione, la Duchessa di Cambridge - Kate Middleton - trascorre molto del suo tempo in auto tra una destinazione e l'altra. Per ottimizzare i tempi ed essere sempre puntuale, la moglie del Principe William ama portare un oggetto davvero comune, un lanch box dove riporre tutti gli spuntini spezza fame a lei più cari. Una sorta di pranzo al sacco di alto lignaggio, che accomuna Kate a tutte le donne comuni, sempre impegnate tra il lavoro, le commissioni personali e per la famiglia. La Duchessa di Cambridge risolve la problematica dei morsi della fame con una soluzione davvero diffusa, con un semplice box di plastica a chiusura ermetica contenente snack.

Non è la sola ad aver trovato questo genere di soluzione, perché in ogni auto dei reali è sempre presente qualcosa che possa offire del conforto, non solo di tipo alimentare. La Regina Elisabetta II, ad esempio, non viaggia mai senza una morbida coperta che le possa coprire e proteggere le gambe, strategia adottata anche dalla stessa Kate. Meghan Markle invece preferisce l'acqua: non una comune ma Hildon, un marchio che da sempre rifornisce la famiglia reale e che ha ottenuto un mandato per dissetare ufficialmente le regali ugole. Camilla Parker-Bowles preferisce qualcosa di dolce da riporre direttamente nel vano portiera a portata di mano, accanto a biscotti e acqua fresca.

Una scelta dettata dalla necessità e dalle incombenze quotidiane, una soluzione rapida che accomuna i reali ai normali cittadini, sempre pronti a sgranocchiare qualcosa in viaggio. Il piccolo box di plastica appare spesso negli scatti ufficiali dei media mondiali, adagiato comodamente sul sedile posteriore dell'automobile di Kate, e fa capolino ogni volta che la Duchessa di Cambridge scende dalla vettura per partecipare a qualche evento.

