Kate Middleton indossa i gioielli della regina al Remembrance Day

Il look di Kate Middleton per gli eventi ufficiali legati al Remembrance Day non ha deluso le aspettative. Come sempre la duchessa di Cambridge si è dimostrata all’altezza dei suoi doveri, con outfit sempre elegantissimi e mai eccessivi. L’attenzione degli esperti di “royal fashion” e dei fans dei Windsor, però, è stata catturata soprattutto dai gioielli indossati da Kate. Come riporta Harper’s Bazaar, la moglie del principe William ha ricevuto in prestito dalla regina due paia di orecchini di perle sfoggiati la serata al Royal Albert Hall di sabato 9 novembre e durante la cerimonia del 10 novembre. Ad accorgersi per primo dei gioielli di Kate è stato il profilo Twitter @cambridgefan. Per il primo appuntamento ufficiale Kate Middleton ha optato per un paio di orecchini di perle e diamanti, mentre per il secondo ha scelto gli orecchini di perle a goccia conosciuti con il nome di “Bahrein Pearl Drop Earrings”.

Il sito “Her Majesty’s Jewel Vault” ricorda che la duchessa di Cambridge ha già indossato quest’ultimo paio diverse volte, per esempio durante il Trooping the Colour del 2019, ma anche per il Remembrance Day del 2016. Nel 1947, in occasione del matrimonio della regina Elisabetta, il sovrano del Bahrein le regalò 7 perle. Due di queste vennero montate su un paio di orecchini composti ognuno da un diamante più grande e altri tre diamanti a forma di baguette. La regina Elisabetta li portò diverse volte nel primo periodo del suo regno e molti visitatori hanno potuto ammirarli alla mostra tenutasi a Buckingham Palace per il 60esimo anniversario di matrimonio di Sua Maestà. La questione dei gioielli, sia quelli della sovrana che quelli appartenenti alla Corona britannica, solleva spesso delle polemiche che vedono coinvolte Kate e Meghan Markle.

Come ricorda Vanity Fair Elisabetta II avrebbe vietato alla duchessa di Sussex di sfoggiare alcuni gioielli della Royal Collection (che comprende sia i pezzi ereditati che quelli della collezione privata). Un tesoro di inestimabile valore, accumulato in circa 4 secoli dalla monarchia britannica e di cui la regina può disporre come meglio crede. Questo divieto ha un motivo preciso apparentemente non ricollegabile alle presunte simpatie o antipatie di Elisabetta. Si tratterebbe, ancora una volta, di una questione di gerarchia. Kate Middleton è una delle donne più importanti del regno, futura regina, per questo ha la possibilità di indossare i preziosi che sfoggiò anche Lady Diana. Meghan Markle, per quanto famosa, non ricopre lo stesso ruolo della cognata a corte, dunque non può avere le stesse pretese, né gli stessi “diritti” sui gioielli reali. A tal proposito lo scorso aprile il Sun riportò l’opinione di un insider sul rapporto tra Elisabetta e Meghan. La fonte chiarì: “Alla sovrana la moglie del nipote piace, ma c’è una gerarchia da rispettare”.

Questa è la ragione per cui non è raro vedere Kate Middleton con i gioielli reali, al contrario di Meghan Markle. Sembra che questa presunta disparità di trattamento non piaccia al principe Harry, ma rientra nella tradizione e difficilmente la regina Elisabetta farà un passo indietro per compiacere il nipote. Perfino i gioielli reali sono simboli di potere (alcuni pezzi più di altri) e sono una forma di linguaggio in codice. Ogni tiara, ogni collana “racconta” qualcosa a chi la guarda, è il trait d’union tra il passato e il futuro. Il fatto che Kate abbia potuto indossare proprio gli orecchini che la sovrana ha ricevuto come dono di nozze è l’emblema di una condivisione basata non tanto sulla benevolenza, quanto sull’importanza del ruolo di corte, su una speciale concessione fatta da una regina alla sua “erede” (anche se non regnante).