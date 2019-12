Kate Middleton indossa la tiara di Diana

Kate Middleton incanta con la tiara che è appartenuta alla defunta suocera.

Come riporta il Mirror, la duchessa di Cambridge ha indossato il gioiello che fu di Lady Diana per presenziare all’annuale banchetto a Buckingham Palace, con il corpo diplomatico degli ambasciatori stranieri che si trovano nel Regno Unito. Dress code per gli uomini la cravatta bianca - almeno per quelli che hanno le loro origini in Paesi occidentali - per le donne non ci sono particolari prescrizioni.

Kate quindi ha sfoggiato ancora una volta la Lover’s Knot, tiara appartenuta a Diana - scomparsa nel 1997 in seguito a un tragico incidente stradale - in occasione delle sue nozze con il Principe Carlo e che viene tramandata nella famiglia Windsor da 105 anni.

Gli altri monili indossati dalla duchessa sono stati una collana Nizam of Hyderabad - di proprietà della Regina Elisabetta II, un prestito quindi, così come gli orecchini con pendenti di diamanti. Kate ha inoltre sfoggiato sul suo abito scuro la Dame Grand Cross del Royal Victoria Order - con il suo tipico nastro color chartreuse - ed è stata accompagnata dal marito, il Principe William. Presente anche la duchessa di Cornovaglia Camilla Parler Bowles, oltre naturalmente alla padrona di casa Elisabetta.

Grandi assenti invece i duchi di Sussex: il Principe Harry e Meghan Markle sono in congedo fino a Natale - si è perlato di un periodo di riposo di sei settimane, che è partito a metà novembre. Si ritiene che la coppia, insieme con il piccolo Archie Harrison, si trovi al momento negli Stati Uniti per trascorrere le festività in compagnia della madre di Meghan Doria Ragland e si suppone che non saranno a Natale con la Regina nella sua residenza di Sandringham.

