Kate Middleton: la madre terrorizzata dalle nozze con William

Kate Middleton e il Principe William formano oggi una coppia ammirata e invidiata in tutto il mondo, ma in passato la madre della duchessa ha nutrito delle paure in merito al loro rapporto.

Come racconta il Mirror, Carole Middleton era preoccupata per il futuro della figlia prima del fidanzamento ufficiale: non solo perché i due, che si erano conosciuti all’università nel 2000 e hanno iniziato ad apparire pubblicamente insieme nel 2003, interruppero il rapporto in due circostanze, nel 2004, per una separazione di prova, e nel 2009.

La paura principale della signora Middleton aveva a che fare con lo stile di vita di Kate: quando ancora era una comune borghese, la duchessa aveva gli occhi del mondo puntati su di sé e non riusciva a svolgere le attività che amava di più, a condurre la sua vita normale. E in tutto questo sembrava che William non si decidesse mai a chiederle di sposarlo, lasciandola in una sorta di limbo.

In passato, l’esperta di Royal Family Katie Nicholl spiegò come Carole Middleton desiderasse che William prendesse una decisione, mentre una fonte rivelò che la madre avrebbe voluto che il principe “ facesse della figlia una donna onesta ” e quindi la sposasse. Naturalmente tutte queste preoccupazioni sono state fugate nel 2010, quando William diede a Kate l’anello di fidanzamento appartenuto a Lady Diana.

All’epoca del fidanzamento, pare che la duchessa abbia ritenuto l’unirsi alla Royal Family “ una prospettiva scoraggiante ”, ma ben presto ha trovato il modo di conoscere e abbracciare tutte le consuetudini di corte. Il Principe Carlo chiosò come i due “ si fossero allenati abbastanza a lungo ” nella loro relazione, mentre Michael Middleton, padre di Kate, aggiunse come tutti trovassero William meraviglioso e di non vedere l’ora di conoscerlo meglio.

