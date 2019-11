Kate Middleton come Meghan? In un mese ha licenziato due assistenti personali

A quanto pare non è solo Meghan Markle a perdere pezzi del suo entourage, licenziati in tronco o andati via di loro spontanea volontà perché non riuscivano a reggere i ritmi e soddisfare le richieste della Duchessa del Susex. Il Daily Mail riporta la notizia della perdita da parte di Kate Middleton del suo braccio destro, la donna che le è stata accanto per due anni come sua segretaria personale. Catherine Quinn, questo il nome della sua assistente personale, avrebbe deciso di andarsene, come riporta una nota stampa della pierre dei Duchi di Cambridge, “ per avere più tempo a disposizione per coltivare i suoi interessi personali ”.

La sua decisione di lasciare il posto di lavoro sarebbe annunciata alla Middleton e da lei concessa in modo amichevole e senza strascichi di sorta, come avvenne invece per Sophie Agnew, licenziata lo scorso 12 ottobre dopo ben 7 anni passati a essere la responsabile degli assistenti personali della Duchessa di Cambridge. Il suo allontanamento destò scalpore perché la donna seppe di non essere più alle dipendenze della Middleton appena tornata dalla sua luna di miele con Stuart Hill, direttore di una compagnia di assicurazioni e tutti i sudditi si chiesero perché Kate avesse preso questa decisione senza annunciarlo con più tatto alla donna, cogliendola di sorpresa dopo uno dei momenti più belli della sua vita.

In questo caso, però, è diverso. Tutto si sarebbe svolto in un’atmosfera rilassata, almeno stando a quanto trapela da insider del Daily Mail vicini a Kate Middleton. Laureata a Oxford, Catherine Quinn nn ha solo aiutato la Duchessa di Cambridge a gestire eventi e appuntamenti per due anni, ma ha anche lavorato al suo fianco quando ha lanciato i suoi progetti per evitare che ragazzi disagiati finiscano nella spirale del crimine. Le due donne, stando al tabloid inglese, lavoravano molto bene insieme, soprattutto nel campo dei progetti umanitari.

Ma questo non è bastato perché Kate desse il benservito alla sua assistente, anche se a corte insistono che la Quinn abbia deciso spontaneamente di andarsene per potersi dedicare a progetti a lei più congeniali Il Daily Mail, però, non è convinto di questa versione “ perché la Quinn non gestiva l’agenda della Duchessa giorno per giorno, motivo per cui sarebbe semplice sostituire un’assistente con un'altra, ma ha fissato appuntamenti per Kate per almeno due anni, contattando nomi in agenda e definendo in base a questi impegni la vita della Middleton da qui a 24 mesi ".