Kate Middleton con una vistosa ricrescita di capelli grigi

Kate Middleton non è solo una duchessa o la futura sovrana consorte del Regno Unito. È una garanzia. Qualunque cosa faccia le riesce bene, qualunque cosa dica non risulta mai sopra le righe. La sua immagine è sempre perfetta e in equilibrio. Per portamento e comportamento è già una regina. Mai uno sbilanciamento, mai un’imperfezione. Fino a oggi. Agli sguardi indagatori degli esperti non si sfugge e, infatti, non è passato inosservato un dettaglio microscopico: la ricrescita di capelli bianchi di Kate Middleton.

Come sottolinea il magazine Amica l’incanutimento è un fatto assolutamente democratico: riguarda tanto i commoner quanto i reali (e le commoner diventare reali). Eppure non è necessariamente un problema, o un evento di cui dispiacersi. Almeno a guardare il viso sorridente della duchessa di Cambridge al Chelsea Flower Show, nello scatto che la immortala con la ricrescita. Kate sembra non interessarsene minimamente, mostrando lo stesso aplomb british che abbiamo visto (e un po’ anche invidiato) a poche ore dai parti dei suoi tre figli. Il tempo passa e alla moglie del principe William sembra non pesare affatto. Questa è la vera rivoluzione, la rottura delle regole che pretendono le donne e ancor di più le principesse, sempre impeccabili.

Quando parliamo di ribellione, però, l’associazione di pensiero con l’indomabile Meghan Markle è ovvia. Proprio la duchessa di Sussex si presentò a uno degli ultimi incontri ufficiali prima della maternità con una vistosa ricrescita grigia. Anche lei sfoggiando un sorriso disinvolto. Qualche mese prima della cognata Kate. Forse la duchessa di Cambridge non vuole più apparire come la “perfetta del reame”, o magari anche lei vuole dimostrare che le regole non sono certo immutabili e scolpite nella pietra.