Kate Middleton ospite d'onore al Garden Party

La primavera è nell’aria, almeno in Gran Bretagna. Non c’è pioggia, vento o temporale che possa fermare uno degli appuntamenti mondani più importanti del regno, ovvero i tradizionalissimi Garden Party. Quest’anno ospite d’onore dell’evento, tenutosi nei giardini di Buckingham Palace il 21 maggio scorso, è stata Kate Middleton insieme al marito William. L’anno scorso la duchessa non aveva potuto partecipare alla festa perché il 28 aprile scorso è nato il piccolo Louis, ma stavolta gli occhi sono tutti per lei e per la regina. Kate indossava un abito rosa cipria di Alexander McQueen (riciclato), scarpe Gianvito Rossi e clutch di Loeffler Randall con gli orecchini di perle tanto amati da Lady Diana. La regina Elisabetta, invece, sfoggiava un soprabito blu pastello firmato Stuart Parvin. L’atmosfera era rilassata e i membri della Royal Family apparivano sorridenti e felici in mezzo a 8mila invitati.

Ogni anno vengono organizzati tre Garden Party nel palazzo reale e uno a Holyroodhouse, in Scozia, in un’altra proprietà dei Windsor. Vanity Fair spiega che questa tradizione è nata nel 1860, durante il regno della regina Vittoria, per offrire il tè e conoscere le persone che si erano distinte in diversi ambiti della società. Si stima che durante ogni festa vengano servite circa 27mila tazze di tè, 20mila sandwich e 20mila fette di torta. Il sito ufficiale della Corona spiega che ogni anno Sua Maestà dà il benvenuto nei suoi giardini a più di 30mila invitati selezionati da una rete di vari “sponsor”, quindi non è possibile ottenere un invito direttamente da Buckingham Palace.

In questo modo tutti i settori della comunità vengono rappresentati allo stesso modo. Il giorno dell’evento le porte del palazzo aprono alle 3 del pomeriggio. La Royal Family arriva nei giardini alle 4:00 (quest’anno non ci sono stati Harry e Meghan, impegnati con il piccolo Archie). Viene suonato l’inno nazionale, in seguito la regina rimane tra i suoi ospiti, che hanno occasione di conoscerla. Ai Garden Party bisogna indossare abiti da giorno (vanno bene anche le uniformi militari), le donne devono portare il cappello e gli uomini possono optare per le uniformi militari.