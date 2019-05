Kate Middleton, perché ha sempre cerotti sulle dita?

Non è sfuggito agli occhi più attenti la presenza di qualche cerotto sulle dita affusolate di Kate Middleton, sempre bellissima ed elegante in ogni occasione. La Duchessa di Cambridge sfoggia questi bendaggi con frequenza, specialmente durante le occasioni ufficiali, risultando comunque bellissima ed elegante. Il nude look dei cerotti del resto risulta quasi invisibile, ma utile in presenza di taglietti o piccole abrasioni: la moglie del Principe William non ne fa segreto e li indossa con naturalezza.

In molti si sono chiesti cosa spinga la madre di tre ad indossare con frequenza così tanti cerotti, alternandone tra l'altro la presenza sulle dita e scatenando il gossip tra i sudditi. L'ultimo sfoggiato è stato proprio durante la presentazione del Chelsea Flower Show: un cerotto in perfetta sintonia cromatica con il look sfoggiato dalla stessa Kate. Ma, dietrologie a parte, la motivazione di questi elementi potrebbe risultare molto più semplice di quanto si possa immaginare.

Kate Middleton's fans left baffled as she wears plasters on her thumb again https://t.co/dSyRysqcFA pic.twitter.com/utUmnO5qPN — Mirror Royal (@MirrorRoyal) 23 maggio 2019

La Duchessa di Cambridge è un'appassionata giardiniera che dedica molto del suo tempo al pollice verde, tra fiori e piante, senza dimenticare che è madre di tre bambini piccoli e proprietaria di un cagnolino. Inoltre, non è un segreto la sua passione per i felini ma anche per la cucina, dove si intrattiene di sovente per preparare i pasti con l'aiuto del personale, o anche da sola. Comuni attività di routine di una madre come le altre, anche se riveste il ruolo di Duchessa: semplici incombenze che possono provocare taglietti e abrasioni da disinfettare e proteggere con un classico e comune cerotto.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?