I rumors: "Kate è provata dopo che Harry se ne è andato dalla fondazione"

Solo qualche giorno fa la decisione, da parte di Harry e Meghan, di lasciare le redini della "Royal Foundation", l’istituzione che il duca di Sussex per oltre un decennio ha gestito insieme la fratello William. Secondo le ultime indiscrezioni che sono trapelate dalla stampa inglese, riportate da DiLei.it, Kate Middleton sarebbe molto provata dalla scelta intrapresa dal cognato.

Fonti non ufficiali avrebbero rivelato che la Middleton avrebbe lasciato in lacrime il palazzo di Bukingham, una volta appressa la notizia. A quanto pare Harry sarebbe stato pressato, ancora una volta, da Meghan e Kate non avrebbe digerito l’ennesimo sgarro da parte della duchessa di Sussex. "Kate è incredibilmente turbata per questa separazione – rivela una fonte anonima alla stampa -. Non riesce a credere a tutto quello che è successo. Questa scissione è stato il suo peggior incubo che è diventato realtà".

Si tratta della stessa fonte che ha rivelato i dissidi fra le due duchesse e, secondo le ultime rivelazioni, fra le duchesse non c’è modo di mettere fine a questa faida: "Il 2019 è stato un anno molto difficile per Kate, un periodo costellato di drammi intensi. L’ultima goccia? È stato l’arrivo di Meghan".

Dopo la notizia della separazione fra William ed Harry, Kate Middleton ha rallentato con gli impegni ufficiali per cercare di rasserenarsi ed evitare di gettare altra benzina sul fuoco. Per ora vuole godersi il primo giorno di scuola di George e Charlotte.