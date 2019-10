Kate Middleton si affiderebbe a una personal shopper segreta

Abbiamo ammirato il principe William e Kate Middleton proprio ieri, all’Aga Khan Centre di Londra, durante l’incontro ufficiale con l’Aga Khan, il 49esimo erede dell’imamato legato alla corrente islamica ismailita nizarita. In questa occasione, preludio del viaggio in Pakistan che i Cambridge compiranno tra il 14 e il 18 ottobre prossimi, Kate Middleton si è “ripresa la scena” rubatale in Africa da Meghan Markle. La moglie del principe William ha incantato i presenti con un abito blu petrolio impreziosito da una cintura verde, firmato ARoss Girl x Soler (da 1000 euro circa), una clutch verde scuro e delle décolletée dello stesso colore con il tacco a stiletto. La scelta del colore dell’abito potrebbe non essere casuale: il verde, infatti, è uno dei simboli dell’Islam e possiamo vederlo anche su molte bandiere di Paesi musulmani come, per esempio, quella del Pakistan.

Il particolare che ha stupito gli esperti di royal family e già fatto scattare “l’effetto Kate” con centinaia di ragazze pronte a copiare il look della duchessa, sono stati gli orecchini. Due pendenti in ceramica, dal disegno orientale, del brand pakistano Zeen. Il prezzo è di soli 6 euro. Parliamo di gioielli accessibili davvero a tutti e che ben pochi si aspettavano di vedere alle orecchie della futura regina d’Inghilterra. Come sostiene il magazine Amica, Kate Middleton non sbaglia mai un colpo quando si tratta di stile, abbinamenti ed eleganza. La sua personalità seria e prudente viene caratterizzata alla perfezione tanto dagli abiti, quanto dal make up sempre meno visibile. Ancora Amica, però, suggerisce che la duchessa di Cambridge non sia sola nella scelta del look più adatto per impegni sociali e mondani. Alcuni indizi farebbero pensare all’aiuto di una personal shopper d’eccezione: Sophie, contessa di Wessex, moglie del principe Edoardo e nuora della regina Elisabetta.

A quanto pare, infatti, il marchio ARoss Girl X Soler sarebbe il preferito di Sophie, ma non basta. La stilista Donna Ida ha rivelato al Daily Mail (notizia poi ripresa da Hello!) che la contessa di Wessex sarebbe tra le sue clienti e che una volta avrebbe comprato due tute uguali in uno dei suoi negozi: una per sé e l’altra per Kate Middleton. Può darsi che si tratti di un semplice gesto di amicizia, ma se osserviamo lo stile delle due nobildonne, potremo notare che non è poi così diverso: gli abiti monocromatici e raffinati, i cappelli molto ricercati potrebbero essere ulteriori indizi di questo “scambio di consigli”. Naturalmente, se questa notizia venisse provata, non toglierebbe nulla all’innata eleganza di Kate Middleton, ormai diventata a tutti gli effetti una icona fashion inimitabile. Sophie, però, ha 54 anni e un ottimo rapporto con la regina Elisabetta. Il magazine Amica ricorda anche che la contessa fu scelta, a quanto pare, come “alleata” di Meghan Markle per guidarla nei suoi primi passi all’interno della royal family. Proprio perché conosce molto bene i gusti della sovrana e ha più esperienza, Sophie potrebbe essere un valido aiuto anche per Kate, dandole i suggerimenti giusti per ingraziarsi il popolo e, prima di tutto, per ottenere il consenso di Elisabetta II.