Il passato turbolento di Kate Middleton

Sono trapelate in rete delle indiscrezioni imbarazzanti per la British Royal Family, sul conto di Kate Middleton. La duchessa di Cambridge avrebbe avuto un passato turbolento e un pungolante nomignolo affibbiatole da alcuni compagni di studio, per via di un gesto choc che, a quanto pare, sarebbe avvenuto quando la Middleton frequentava il Marlborough College.

Kate Middleton avrebbe esibito il suo lato b dalla finestra di un'aula del suo college e a rivelarlo è stata l'esperta della corona britannica Claudia Joseph, stando a quanto è stato riportato da The Sun. Le indiscrezioni fornite dal noto tabloid britannico ci dicono che, secondo l'esperto della royal family Christopher Anderson "Kate era famosa per questo suo gesto a scuola, tanto che venne soprannominata Kate Middlebum". "Bum" è l'equivalente inglese di "lato b" in italiano. E una delle ex amiche di Kate, Jessica Hay, avrebbe spifferato che la duchessa di Cambridge era ben nota per aver mostrato le sue grazie "almeno 90 volte nel corso di un anno".

I rumor che circolano sul conto della consorte di William sarebbero finiti in un documentario datato 2011, che, tuttavia, ad oggi non è mai stato commentato dalla diretta interessata.

Negli ultimi giorni, secondo Il Fatto Quotidiano sono state divulgate delle foto sulle bevute della Duchessa, avvenute ai tempi della scuola. Insomma, tante sono le indiscrezioni sul presunto passato torbido della Middleton, che potrebbero imbarazzare la Royal Family.