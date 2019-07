Kate Middleton: tensioni al battesimo di Archie?

Kate Middleton analizzata da un’esperta di linguaggio del corpo, in occasione del battesimo di Archie.

La Royal Family ha diramato due foto ufficiali dell’evento religioso che ha visto l’ingresso di Archie nella Chiesa Anglicana. In uno scatto, il neonato è tra le braccia amorevoli di mamma e papà, Meghan Markle e il Principe Harry. Nell’altra c’è la Royal Family in posa: oltre mamma, papà e il catecumeno, figurano Camilla Parker Bowles, il Principe Carlo, la mamma di Meghan Doria Ragland, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale - cioè le due sorelle di Lady Diana - il Principe William e Kate Middleton.

Sui social, come riporta il Sun, in molti hanno puntato l’attenzione sulle pose di Kate e William, che sono apparsi come a disagio nel frangente. Secondo l’esperta Judi James, i duchi di Cambridge hanno destato queste perplessità nei sudditi soprattutto se paragonati a Carlo e Camilla, completamente rilassati e felici. La posa di Kate, seduta a grande distanza da Meghan e dal bambino, è rigida e lei sembra sul punto di scattare in piedi per andare via. William è invece stato paragonato a un buttafuori dal sorriso forzato.

James ha sottolineato che potrebbe non trattarsi della presunta frattura tra i Cambridge e i Sussex, ma quasi di un atteggiamento di cortesia. Kate e William hanno e avranno sempre un ruolo più importante per la Corona e, secondo l’esperta, potrebbero aver voluto fare un passo indietro e non rubare la scena al neonato e ai genitori.

Intanto è ancora mistero sui padrini di Archie. Tutti i padrini dei membri della Chiesa Anglicana possono essere resi noti solo pagando una tassa, ma Meghan e Harry hanno usufruito di un’eccezione che spetta alla Royal Family. Secondo i bookmaker, padrino e madrina sono Guy Pelly, aristocratico e migliore amico di William oltre che padrino del Principe Louis, e Jessica Mulroney, amica del cuore di Meghan.

