L'indiscrezione: "William ignora Kate"

Kate Middleton e il Prinicpe William starebbero vivendo un momento di profonda crisi matrimoniale a giudicare dalle indiscrezioni circolate in queste ultime settimane sui tabloid britannici. Secondo alcuni, infatti, la Duchessa di Cambridge sarebbe completamente ignorata dal reale consorte.

Kate Middleton trattata come una serva?

Addirittura, secondo l'ultima indiscrezione pubblicata in Gran Bretagna, Kate non solo sarebbe completamente ignorata da William, ma verrebbe trattata alla stregua di un inserviente. In verità, non è la prima volta che circolano delle voci su una presunta crisi matrimoniale tra il primogenito del Principe Carlo e Lady Diana Spencer. Alcuni erano arrivati a ipotizzare anche una possibile rottura tra i due coniugi. Ma, ora, sembrerebbe che la situazione si sia fatta anche più pesante, se possibile.

In pubblico i due si comportano in maniera impeccabile. In effetti, sono rigidamente rispettosi dei protocolli reali e genitori modello. Ma Kate e William sembrano nascondere, dietro a questa apparente perfezione, diversi problemi di coppia. Ad esempio, qualche tempo fa girava la voce di un presunto tradimento di William nei confronti di Kate. E anche il biografo inglese Andrew Morton, nel suo libro William and Catherine, ha accennato a questi frequenti alti e bassi nel rapporto tra i due. Comunque, sia William che Kate continuano a mostrarsi in pubblico insieme ai loro tre figli, George, Charlotte ed il piccolo Louis. Ad onor del vero, bisogna dire che erano in molti a non credere nella loro storia e sarebbero in tanti a ritenere che, dietro alla facciata di coppia da favola, i rapporti non siano sereni.

Inoltre stando a quanto scrive Morton nel suo libro la Duchessa di Cambridge, nonostante cerchi di salvare le apparenze, non sarebbe una moglie felice. Il libro dello scrittore britannico, infatti, dipingerebbe un’immagine poco affettuosa di William. La cognata di Meghan Markle si sentirebbe poco considerata dal marito, soprattutto in presenza di altri.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?