Kate si scatena contro la presunta amante del marito Harry e diventa come Meghan

Quello che sembrava solo un pettegolezzo da bar o da giornaletti di gossip, sta invece diventando un caso politico e familiare di enormi proporzioni. Kate Middleton è ai ferri corti con la sua ex migliore amica e vicina di casa nel Norfolk Rose Hanbury con cui ha avuto un’accesa litigata che ha creato una frattura insanabile tra le due, tanto da aver chiesto a suo marito William di “ far uscire la signora Hanbury dalle loro vite ".

La stampa britannica ha subito ribattezzato la storia come una “rural rival”, soprattutto per l’intervento di William che ha cercato in tutti i modi di riportare la calma tra le due. Cosa che è miseramente fallita. A William faceva molto piacere l’amicizia con i suoi vicini con cui passava molto tempo quando erano nella residenza di campagna. Ma non soltanto a lui. Kate fino a qualche giorno fa considerava Rose una delle sue migliori amiche e adorava invitarla nsieme alla sua famiglia e ai suoi figli molto amici dei principini George e Charlotte.

Ma non solo, Rose era stata invitata anche al loro matrimonio, dove aveva attirato l’attenzione dei media per la sua eleganza tanto da essere eletta come la donna più elegante del Royal Wedding.

Ma tutto questo ha avuto una fine, e anche molto traumatica, visto che la donna è stata cancellata e depennata e William ha ricevuto l’ordine di non farla neppure avvicinare. La stampa inglese meno di una settimana fa aveva fatto sapere di questa acredine tra le due, senza però specificarne la ragione quindi tutto faceva pensare a una gelosia da parte di Kate per un interessamento di William nei confronti della vicina di casa.

Ma le cose non stanno proprio così. Rose era stata una passione giovanile di William ma di questa cosa Kate era perfettamente a conoscenza e non aveva impedito di stringere amicizia con lei, anzi, Kate sapeva benissimo che Rose era una donna molto corteggiata.

Le ragioni vanno forse ricercate nella storia della vita di queste due donne che si somiglia moltissimo se non fosse per piccoli, ma importanti particolari di lignaggio. Rose infatti, ha avuto sua nonna, lady Rose Lambert, che fu una delle damigelle d’onore alle nozze della Regina Elisabetta. E questo ha fatto in modo che avesse un’escalation sociale molto importante, tanto quanto quella di Kate.

Kate e sua sorella Pippa sono state definite le sorelle “Wisteria” ovvero arrampicatrici sociali, mentre invece Rose e sua sorella Marina, si sono mosse fin da piccole in ambienti blasonati facendo matrimoni importanti con due scapoli ricchissimi anche se più grandi di loro di oltre vent’anni.

Inoltre Rose, come Kate, ha provato a inserirsi nel mondo del lavoro, con un piccolo particolare, Rose è stata assistente del ministro dell’Istruzione Michael Gove. Le sue cene sono molto ambite in Inghilterra visto che ama di circondarsi di divi, stelle del rock ma anche di varia umanità, cosa che invece non ama Kate, più riservata.

E proprio per questo motivo la gente non riesce a capire le motivazioni di questa lite che, per una volta tanto secondo gli inglesi, l’ha fatta somigliare all’altra sue rivale, la cognata Meghan Markle e al suo terribile carattere.