Katia Ricciarelli sfortunata con gli uomini: "Sono sola con un cane e non come un cane"

Ospite nella nuova diretta di "Vieni da me", il talk-show condotto da Caterina Balivo, Katia Ricciarelli ha confessato di essere stata tradita. E non solo. Perché l'ex moglie di Pippo Baudo ha rivelato al pubblico di Rai 1 di sentirsi poco fortunata nel rapporto con il sesso forte.

“Sì, sono stata tradita. Però chi mi ha tradita evidentemente non mi meritava - ha dichiarato Katia Ricciarelli, parlando delle sue disavventure e piccole gioie in amore-. Io ero sicura di non esserlo e invece”.

Se la Ricciarelli si sente più fortunata in amore o al gioco? “Visto che sono da sola con un cane e non come un cane, devo dire che allora sono fortunata al gioco. Ho avuto tutto nella vita. Una carriera meravigliosa. Io adesso non vorrei più niente. Tutto quello che verrà sarà un di più. Con Alberto Sordi è stata una cosa particolare. Ero ancora studentessa. Mi mandò un mazzo di fiori. Cento rose. Le pagò le produzione. Ma non era avaro. Anzi. Ma certo non potevo rifiutare un invito a cena da parte di Alberto Sordi”, ha detto.

Katia Ricciarelli e le confessioni sull'amore

Il soprano crede che l'amore non vada ricercato, in quanto imprevedibile, e il primo requisito che Katia Ricciarelli cerca in un uomo è la capacità di dialogo.

Se risposerebbe Pippo Baudo? L'ospite a Vieni da me, incalzata da una domanda sull'ex marito, ha prima tentennato e poi si è lasciata andare: "E’ difficile dirlo. Quando un rapporto poi viene chiuso, è difficile dare una risposta a questa domanda. Ma… sì. Lo risposerei. Perché comunque sono stati tanti anni. Abbiamo avuto dei momenti molto belli”.

