Katy Perry manda in tilt i fan mostrando il lato B

Se qualche anno fa c’è stato un fiorire di tette, seni rigogliosi contenuti appena in micro bichini, già il 2018, ma ancora di più lo sarà il 2019 ha cambiato tendenza diventando l’anno dei lati b, per grande felicità delle Kardashian che hanno fatto il loro un marchio di fabbrica.

A questa nuova tendenza non si è certo sottratta Belen, che ha appena dichiarato che smetterà di spogliarsi quando avrà settanta anni (quindi mettetevi comodi), lo ha fatto anche Chiara Ferragni che a bordo piscina ha fatto leggermente affiorare il fondoschiena dandole una rotondità perfetta che neanche il più avanzato dei photoshop riuscirebbe a dare.

Poteva esimersi Katy Perry? Assolutamente no, e proprio il due gennaio, forse per esorcizzare l’anno appena iniziato, ha mostrato un rotondissimo fondoschiena a bordo di una barca mentre guarda incantata uno splendido panorama.

Probabilmente lo guarda solo lei, perché tutti i fans si saranno di sicuro concentrati su “l’altro” panorama della bionda cantante. C’è da dire che questa foto nonostante sia stata postata il due gennaio, risale a qualche mese fa, perché attualmente Katy è sulle neve di Aspen insieme ad Orlando Bloom con cui prima o poi deciderà di convolare a nozze (tra una lite e l’altra).

Per concludere la cosa che ci piace di più di lei è che non si è fatta certo problemi a mostrare il suo lato B anche se, diciamolo, non è perfetto come quello di molte altre sue colleghe. Anche perché Katy non fa certo la showgirl ma è una grande cantante. Ma, nonostante questo non ha temuto di mostrarsi così com’è e per questo ci piace ancora di più.