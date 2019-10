Katy Perry e Orlando Bloom si sposano a Natale?

Katy Perry e Orlando Bloom sono senza dubbio una delle coppie più amate del momento. Era il 2016 quando per la prima volta la cantautrice statunitense incontrava l’affascinante pirata de I Pirati dei Caraibi. Fin dal primo momento tra i due è scattata la scintilla, fino a quando la pop star e l’attore hanno deciso ufficializzare la loro relazione. Tuttavia, solo un anno dopo, la coppia ha annunciato la separazione per poi – per la gioia dei loro fan – ritrovarsi più affiatati e uniti che mai.

Da allora Kate Perry Perry e Orlando Bloom non si sono più allontanati e, solo qualche mese fa, la cantante ha svelato di aver ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio da parte del suo compagno.

Il risultato? Kate e Orlando su sposano! La coppia, stando a quanto riporta US Weekly, starebbe organizzando le nozze e la cerimonia potrebbe svolgersi proprio a Natale, durante le festività. A parlare è una fonte vicina ai due, un amico della coppia, che ha raccontato al magazine americano cosa stia accadendo a casa Bloom. Nonostante le nozze invernali non fossero in cima alle preferenze della cantante, che le voleva autunnali, il compromesso trovato farebbe felici entrambi i futuri sposi: “Tutti e due desiderano un matrimonio un po’ diverso. Lo vogliono moderno ed entusiasmante” . Così, un “sì” sotto l’albero di Natale potrebbe essere dunque la scelta giusta, anche perché le loro agende fittissime di impegni non offrono alternativa. In fondo, poi, se scegliessero di sposarsi in California, dove vivono, non rischierebbero neanche di battere i denti per il freddo!

Non ci resta che aspettare per conoscere nuovi e sorprendenti dettagli su queste nozze e - nel frattempo - rassegnarci all'idea che ormai Orlando sia off limits.

