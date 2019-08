Katy Perry sul gommone: Bradley Cooper la aiuta

Una salita a bordo davvero goffa, quella che Katy Perry ha messo in atto per la gioia dei paparazzi presenti, che ne hanno immortalato il movimento poco aggraziato. La cantante americana è stata fotografata mentre saliva a bordo di un gommone in compagnia di molti altri vip, pronta a raggiungere la barca di navigazione Eos del milionario Barry Diller. Il mezzo di trasporto, del costo di 200 milioni di dollari, ha accolto Katy in compagnia del fidanzato Orlando Bloom, quindi Bradley Cooper, Oprah Winfrey e altri personaggi del mondo dello spettacolo. La compagine si è concessa una breve visita turistica sulla costa italiana nei pressi di Panarea, prima di salire sul gommone in direzione della lussuosa barca.

A star is torn: Katy Perry gets a hand from Bradley Cooper https://t.co/p06KmM9jtL — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 5 agosto 2019

Ma la salita a bordo di Katy Perry sul gommone ha scatenato l'ilarità dei presenti, in particolare della Winfrey che ha ridacchiato tutto il tempo, mentre il bel Bradley Cooper aiutava la goffissima cantante. Un momento divertente con Katy a cavalcioni del bordo del gommone, mentre dall'interno dello stesso qualcuno la tirava per un braccio, scatenando una risata di gruppo. Bradley, ancora con i piedi a terra e con il naso protetto dalla crema solare, era intento a sospingere Katy durante la salita. Non è passato inosservato il completino giallo a righe, maglietta e calzoncini corti, che ha reso ancora più simpatica la scena. Grande assente il futuro marito della Perry, Orlando Bloom, intento a godersi una nuotata nel mare italiano.

Perry e Bloom si stanno godendo una vacanza tutta made in Italy, dopo aver trascorso un lungo periodo sullo yatch di David Geffen prima di raggiungere il Google Camp in Sicilia, per poi ricongiungersi con il resto del gruppo. L'evento blindatissimo ha visto la presenza di molti VIP con famiglie al seguito, un soggiorno esclusivo che permette alle star di raggiunger il camp via mare o elicottero nel pieno della privacy.

