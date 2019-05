Keanu Reeves compra un gelato per fare un autografo sullo scontrino

Keanu Reeves, in questi giorni, è al cinema con John Wick 3: Parabellum, terzo capitolo della saga dedicata all'assassino che da il titolo alla pellicola.

Eppure, al di là delle doti attoriali di Reeves, in queste ore a far parlare è soprattutto l'ormai nota gentilezza dell'attore. Come è stato raccontato dal profilo twitter di James Dator, redattore di SBNation, l'attore ha davvero cercato di far felice un suo fan a Sydney.

L'aneddoto, che risale al lontano 2001 quando Reeves era occupato con le riprese di Matrix, vede Dator lavorare alla biglietteria di un cinema e trovarsi davanti un uomo in giacca di pelle e con un casco da equitazione che chiede un biglietto per La Vera Storia di Jack Lo Squartatore.

Dator racconta di aver impiegato circa trenta secondi a riconoscere in quel cinefilo l'attore Keanu Reeves: una volta presa consapevolezza, Dator avrebbe tentato di far firmare al divo il proprio foglio presenze con la scusa di fargli avere un biglietto scontato, ma Keanu Reeves si sarebbe rifiutato essenzialmente perché non lavorava lì.

A questo punto Keanu Reeves, resosi conto che il sedicenne che aveva davanti voleva solo un suo autografo, è andato allo stand del cibo, comprando un gelato solo per avere lo scontrino e, dunque, un pezzo di carta su cui apporre la sua firma per far felice il suo fan. Qui sotto il tweet in cui Dator ha raccontato questa storia incredibile:

Keanu came to the movie theater I worked at in Sydney in 2001. He was working on the Matrix series at the time. It’s a quiet, Wednesday morning — almost nobody is seeing movies. — James Dator (@James_Dator) 17 maggio 2019

