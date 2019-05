Keanu Reeves: "Cosa c’è dopo la morte? Solo il vuoto che lasciamo in chi ci ama"

Keanu Reeves, ospite al “Late Show with Stephen Colbert” per promuovere il suo nuovo film "John Wick 3”, ha rilasciato una toccante dichiarazione che ha sbalordito tutti i presenti. Mentre l’attore canadese rispondeva alle domande del conduttore via via più personali su temi come la vita, il dolore, la morte e il futuro, il conduttore ha chiesto a Reeves: “Secondo te cosa accade dopo la morte?”. E la risposta dell’attore ha lasciato tutti senza parole.

“ Quello che succede non lo so, ma so per certo che tutti quelli che ci amano sentiranno la nostra mancanza ”, ha affermato con grande tristezza. Uomo timido, complesso, riflessivo ha una sua scuderie di moto e considera il cinema un hobby. Non gli interessa essere una star, odia la mondanità e si mostra "in tiro" solo quando deve fare promozione a un suo nuovo film.



L’attore che vive in un semplice appartamento ha donato più della metà dei suo cachet della trilogia di ”Matrix” in beneficenza ed è spesso a Capri a trovare la sorella malata di leucemia a cui ha regalato una splendida villa sul golfo nel tentativo disperato di alleviare la sofferenza della sola persona che ama di più al mondo. Alla star, come ha risposato ieri allo show tv, non fa paura morire, ma solo dire addio alle persone che lo amano e dipendono da lui.

D’altronde, la vita di Reeves è sempre stata difficile: a soli 23 anni ha visto morire per oversose il suo migliore amico, River Phoenix. Nel 1999 la figlia che attendeva dalla sua compagna Jennifer Syme è nata morta. La donna non si è mai ripresa, buttandosi su pillole e alcol finendo col morire due anni dopo in un incidente stradale.

Nato in Libano ma cresciuto in Canada, non ha mai avuto modo di conoscere il padre, un tossicodipente arrestato per spaccio. In gioventù, l’attore è stato vittima di episodi di dislessia, che lo hanno portato a cambiare quattro licei nel giro di poco tempo, senza mai riuscire a farsi veri amici. L’unico punto fermo della vita di Reeves è sempre stato la sorella minore Kim, malata terminale di leucemia. I due sono legatissimi e probailmente è a lei che ieri sera Keanu pensava, spiegando cosa significhi per lui morire.



