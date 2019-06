Keith Urban e Nicole Kidman sempre più innamorati

La storia d'amore tra Nicole Kidman e Keith Urban sembra non conoscere crisi. A 13 anni dal loro matrimonio, il cantante ha stupito tutti con una dolce dedica alla moglie per celebrare l'anniversario e sussurrare ancora una volta al mondo il loro amore. “ Tredici anni di magia, musica, romanticismo, avventure pazze e la continua scoperta del puro amore. Buon anniversario, baby ”, ha scritto su Instagram sotto una foto che li vede felici e innamorati in spiaggia e che sta facendo il giro del mondo come inno all'amore.

Il cantautore australiano di sentimenti se ne intende. Da tantissimi anni porta in giro per il mondo la sua musica, salendo sui palchi con la sua chitarra per cantare l'amore e le emozioni con la delicatezza che lo contraddistingue. Sono rare, però, le volte in cui l'uno o l'altra scelgono di condividere una loro foto di coppia. Nicole Kidman e Keith Urban si sono conosciuti nel lontano 2005 durante un evento speciale dedicato ai personaggi australiani che in America hanno raggiunto la fama e il successo nei rispettivi ambiti.

Per la bellissima attrice australiana è stato un vero colpo di fulmine solo in apparenza non ricambiato. Keith ci ha messo 4 mesi prima di chiederle di uscire la prima volta. “ Ho tenuto il suo numero in tasca per quattro mesi. Non ero in un momento salutare della mia vita. E non credevo che potesse trovare qualcosa di interessante in uno come me. Poi però mi sono fatto coraggio e l’ho chiamata. Lei ha risposto. E abbiamo parlato, e parlato, e parlato. Senza nessuno sforzo. “ Questa è stata la versione dei fatti di Keith nel raccontare quei lunghi quattro mesi durante i quali la sua attuale moglie pensava di non essergli piaciuta abbastanza. Sono passati tantissimi anni da quel momento e i due continuano a essere innamorati come il primo giorno. “ So esattamente quando ho deciso che era l’uomo per me. Era il giorno del mio 38esimo compleanno e lui si è presentato alla porta del mio appartamento di New York con un mazzo di gardenie. Erano le 5 del mattino", ha raccontato una volta Nicole Kidman al magazine People.

La loro è una storia di salvataggi reciproci, che semmai fosse possibile hanno ulteriormente consolidato l'amore. Nel 2005 Nicole Kidman era reduce dal fallimento del matrimonio con Tom Cruise, una lunga relazione finita nel peggiore dei modi che ancora oggi a distanza di anni continua a far sentire il suo peso. Keith Urban, invece, era vittima delle dipendenze da alcol e da droghe, tanto che ad appena 4 mesi dal loro matrimonio scelse di farsi ricoverare per disintossicarsi. “ Ho causato l’implosione del mio matrimonio appena celebrato. È sopravvissuto, ma è stato un miracolo. Per la prima volta in vita mia ho capito che potevo mettere un freno alla mia dipendenza", ha raccontato lui qualche anno fa.

Oggi, Keith e Nicole sono due genitori felici e nonostante abbiano superato i 50 anni continuano a sembrare ragazzini al primo amore, consapevoli del passato che si sono lasciati alle spalle e desiderosi di continuare a vivere così innamorati anche nel futuro.