Il “Ken Umano” Rodrigo Alves si pente del suo aspetto e vuole tornare "normale"

Rodrigo Alves, conosciuto in tutto il mondo come il “Ken Umano” per la quantità di operazioni chirurgiche a cui si è sottoposto per assomigliare al “fidanzato di Barbie”, ha rivelato che gli è stato imposto di perdere 16 chili, per aver perso delle occasione lavorative per il suo recente aumento di peso.

Rodrigo 36 anni, ha raccontato al Daily Mail che non ha più intenzione di sottostare a questi diktat e ha deciso di cambiare aspetto e il suo look in maniera più sobria. Il Ken umano ha rivelato di essere stato costantemente a dieta per non avere problemi con le sue 22 liposuzioni, ed ora non sente più il bisogno di continuare.

Il famoso “Grande Fratello” ha motivato questa sua decisione dicendo che all’essere magro preferisce essere felice. Ha detto: “ Per quanto mi piacerebbe essere quello che mi chiedono per motivi lavorativi, io ho 36 anni e non voglio più essere magro. Sto cercando di ridimensionarmi e di circondarmi di persone che mi amano per quello che sono e non per come mi vedono ”.

Ha poi continuato: “ Negli ultimi sette anni ho dovuto essere all’altezza delle aspettative della gente, ed oggi mi rendo conti che, nonostante i miei sforzi e il mio corretto stile di vita che ho sempre avuto, non sono mai stato completamente felice . S ono sempre stato a dieta per il pericolo di problemi con le 22 liposuzioni a cui mi sono sottoposto ed oggi sto finalmente imparando a lasciarmi andare e a capire che va bene non essere perfetto ”.