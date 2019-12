Kendall Jenner e Bella Hadid in bikini a Miami

Nonostante la morsa del freddo stia stritolando l'America, le modelle Kendall Jenner e Bella Hadid hanno deciso di volare fino a Miami per rilassarsi un po' al sole, cullate dalla onde del mare. La temperatura più che gradevole della zona ha permesso loro di liberarsi di piumini e cappotti, sfoggiando look estivi, fasciate in bikini dal taglio davvero minimal e ridotto. La stessa Kendall ha pubblicato una piccola clip nelle sue Storie di Instagram, dove appare bellissima, stretta in un micro costume dalla stampa pitonata. L'immagine non è certo passata inosservata ma ha subito scatenato i suoi follower, che l'hanno commentata e condivisa più volte. Bella Hadid non è da meno, perché si è concessa un bikini total black con slip sgambato, che sbucava dai pantaloni extralarge e morbidi: un outfit gipsy con tanto di bandana in stile a coprire i morbidi e fluenti capelli.

Non solo relax ma anche lavoro, perché le due modelle sono giunte a Miami per presenziare in qualità di testimonial per alcuni eventi e appuntamenti legati ovviamente al mondo della moda, ma hanno deciso di intervallare le incombenze lavorative con un po' di sano relax in barca. La stessa Kendall ha pubblicato alcuni scatti delle due che si rilassano in compagnia di qualche amico, mentre insieme indicano qualcosa che fluttua tra le onde del mare. Bellissime, le due modelle sfoggiano un look elegante, sobio e quasi completamente bianco, in tinta con lo yacht che le ospita: le immagini rimandano a momenti di sano relax in compagnia di colleghi, amici e della sorella di Kendall, Kourtney Kardashian.

L'amicizia tra Kendall e Bella affonda le radici nel tempo: le due sono cresciute insieme dal punto di vista lavorativo ma anche umano, tanto da aver creato un legame molto forte, che va oltre la classica rivalità tra modelle. Le due giovani sono molto famose e quotate nel campo della moda, ma questo non le ostacola dal punto di vista umano: si sostengono a vicenda supportandosi per ogni impegno professionale e privato.