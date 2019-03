Kendall Jenner ha un serpente come animale domestico

Kendall Jenner di sicuro sa come tenere avvinta la curiosità dei 106 milioni di follower che la seguono su Instagram. Sempre al centro del mondo dello spettacolo per le sue foto provocanti o per la sua paga da capogiro, la Jenner non si è mai fatta alcun problema ad alternare immagini della sua carriera da modella strapagata con quelle appartenenti ad una sfera più privata.

La modella di ventitre anni ha pubblicato un'immagine nelle story del suo profilo instagram con la quale ha presentato al pubblico il suo nuovo animale domestico.

Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che l'animale in questione è un piccolo serpente che nell'immagine vediamo attorcigliarsi intorno a uno chignon disordinato con cui Kendall Jenner ha acconciato i capelli.

Trattandosi di una story che ha una durata di sole 24h non è dato conoscere le reazioni dei follower della modella all'annuncio dell'entrata in scena di un serpente che sembra quasi albino. La modella, che è stata avvistata recentemente sul set di Keeping Up with the Kardashian, ha decorato l'immagine con la scritta My Son, mio figlio. Un altro "erede" in casa Jenner che si unisce a Six, il Pinscher della modella.



