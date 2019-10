Kendall Jenner vuole diventare mamma

Kendall Jenner sembra avere un forte desiderio di maternità: una piccola confessione che la modella ha condiviso con la sorella Kim Kardashian, proprio durante le riprese del reality "Al Passo con i Kardashian". Il programma, incentrato sulla famiglia Kardashian-Jenner, segue le vicende esistenziali di tutto il numeroso clan e le loro dinamiche quotidiane, gli impegni e le incombenze lavorative, ma anche le interazioni con i rispettivi figli. La presenza di molti nipoti e figli deve aver fatto crescere in Kendall un forte desiderio di maternità, forse ispirata anche dalla sorella minore Kylie, già madre di Stormi nonostante i suoi soli ventidue anni. La rivelazione ha colto di sorpresa sia la sorella Kim che il pubblico, solito osservare la presenza silenzionsa di Kendall, sempre molto discreta e pacata.

Ma nonostante abbia confessato di non vedere l'ora di diventare madre, il suo staff sembra voler frenare il gossip e gli entusiasmi, specificando che quello di Kendall è solo un desiderio per il futuro prossimo. Ora la giovane è molto impegnata con la sua carriera di modella e con i relativi shooting, quindi adesso la maternità è del tutto esclusa. Inoltre, la condizione potrebbe avverarsi solo quando avrà trovato una stabilità sentimentale, che si riveli duratura e longeva nel tempo.

Kendall non vuole affrettare i tempi e vuole rispettare tutti gli step esistenziali che potrebbero condurala a questo importante momento della vita, a partire da una relazione stabile e serena. E nell'attesa di realizzare tutti i suoi sogni, la modella si concentra sulla sua carriera, un'attività che la vede in fortissima ascesa come figura di spicco per shooting, passerelle e cover. Nel frattempo si gode la presenza dei tanti piccoli di casa che animano e colorano la vita di tutta la famiglia Kardashian-Jenner, in attesa un giorno di realizzare il suo desiderio di avere un figlio.

