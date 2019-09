Kevin Hart è stato dimesso: inizierà la riabilitazione

Buone notizie per Kevin Hart, che in queste ore stando a quanto si apprende dall'informatissimo sito TMZ, è stato dimesso dall'ospedale. La situazione dell'attore è stata, quindi, risolta in tempi ben più brevi rispetto a quello che si prospettava nei primi giorni. La fake news che hanno stravolto il mondo intero, che parlavano di una tetraparesi per Kevin Hart con interessamento della laringe sono state smentite in poche ore dalla moglie, che fin da subito ha dato speranze agli amici e ai tantissimi fan.

L'uscita dall'ospedale di Kevin Hart dopo l'intervento perfettamente riuscito di riduzione delle tre fratture spinali è la notizia che tutti aspettavano. Ovviamente, l'attore non si è perfettamente ristabilito e per quello ci vorranno ancora diverse settimane, forse mesi, durante i quali dovrà proseguire con la riabilitazione. Fonti vicine a TMZ assicurano che l'attore sia particolarmente sollevato di uscire dalla clinica dove è stato portato immediatamente dopo l'incidente terrificante che l'ha visto coinvolto sulle strade di Hollywood. Per dieci giorni, l'attore ha chiamato “casa” l'ospedale in cui è stato ricoverato e adesso che il peggio è passato e la paura non è che un ricordo, si dice “ grato di essere vivo. ” Kevin Hart non si trova nella sua abitazione ma per un lungo periodo dovrà seguire le cure presso un centro riabilitativo specializzato. L'obiettivo dichiarato è quello di lasciare anche quello nel più breve tempo possibile per fare ritorno a casa e proseguire solo con le cure ambulatoriali.

A guardare le immagini della Plymouth Barracuda del 1970 completamente distrutta dallo schianto, appare quasi un miracolo che Kevin Hart possa già lasciare l'ospedale. Gli altri occupanti del veicolo, il conducente e sua moglie che viaggiava nel sedile posteriore, hanno riportato solo ferite lievi.