Kevin Spacey, il 18enne ritira le accuse di molestie sessuali

Il diciottenne che aveva accusato Kevin Spacey di molestie sessuali ha ritirato definitivamente e "volontariamente" la propria denuncia. La svolta inattesa, secondo quanto riporta il Boston Herald, è stata comuicata via mail dal legale della presunta vittima, Mitchell Garabedian. Cade così il procedimento civile, ma non quello penale.

Non è chiaro cosa abbia spinto la presunta vittima e la sua famiglia a fare marcia indietro ma per Spacey è un colpo inatteso. Nell'udienza preliminare del processo, che si è aperto due giorni fa in Massachusetts, la situazione non si era affatto messa bene. I fatti risalgono al 2016. La star di House of Cards avrebbe abbordato il giovane in un bar di Nantucket dove quest'ultima lavorava come cameriere. Inq uell'occasione, stando a quanto la presunta vittima aveva raccontato alla polizia, Spacey gli aveva comprato diverse bevande alcoliche nonostante lui non potesse berle. Negli Stati Uniti, infatti, l'età minima per bere alcolici è 21 anni. Non solo. Aveva insistito più volte per poterlo accompagnare a casa fino a quando gli aveva accarezzato la gamba e si era sbottonato i pantaloni per toccarsi il pene. Le molestie sessuali erano andate avanti "per circa tre minuti" .