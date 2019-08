Khloe Kardashian, troppi ritocchi estetici? Scoppia la polemica

Khloe Kardashian ha stupito tutti su Instagram, con l’ultimo ritocco alle labbra.

La terzogenita di Kris Jenner ha infatti pubblicato alcuni scatti in cui si mostra con delle labbra insolitamente gonfie. La celebrità del Web ha dovuto chiudere i commenti perché, tra i tanti pieni di complimenti giunti al suo indirizzo, sono apparse anche aspre critiche. Non sarebbe la prima volta che un membro del clan Kardashian si trova oggetto di attacchi degli hater per via del suo look, delle sue abitudini oppure delle scelte dal chirurgo plastico. Ma Khloe ha fatto davvero qualcosa al volto? E, se sì, cosa?

Le ipotesi arrivano da HollywoodLife, che ha ascoltato gli esperti chirurghi Bruce E. Katz e Daniel Barrett. I medici pensano che Khloe abbia iniettato del filler a base di acido ialuronico e che il labbro sia in effetti molto gonfio, in particolare nella cosiddetta zona del «cupid’s bow» - la linea del labbro superiore. Quest’ultimo dettaglio del gonfiore - che potrebbe passare in pochi giorni, massimo in un paio di settimane - potrebbe pertanto essere momentaneo.

I chirurghi plastici ipotizzano che, se si tratta solo di un gonfiore temporaneo, la linea delle labbra dovrebbe appiattirsi a breve. Se questo non dovesse accadere, si tratta probabilmente di un effetto voluto. Khloe è ricorsa con tutta probabilità a filler molto comuni nei centri per la chirurgia plastica, che possono durare da 9 mesi a un anno. Di conseguenza, difficilmente la sorella di Kim Kardashian si sottoporrà a un’ulteriore seduta tanto presto.

