Kiko Nalli smentisce il flirt tra Ambra e Gaetano Arena: "Quando inventate finti flirt fateli credibili"

La vicenda della presunta relazione clandestina tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo sta solleticando il gossip delle ultime ore. Dopo le dichiarazioni dei paparazzi a dello stesso Arena a Pomeriggio5, nelle scorse ore è intervenuto Kiko Nalli, attuale fidanzato ufficiale dell'ex insegnante siciliana.

“ Ma almeno quando inventate finti flirt fateli credibili. Appena smesso di ridere, torniamo a lavoro ”, ha detto Kiko Nalli con evidente riferimento al gossip. Anche Ambra Lombardo ha voluto smentire categoricamente le insinuazioni circa il suo possibile tradimento al fidanzato con Gaetano Arena. “ Mentre la gente parla, queste sono le soddisfazioni della vita ”, ha scritto la ragazza su Instagram, mostrando un carrello della spesa. Dal canto suo, Gaetano Arena si è fortemente difeso dalle accuse nel salotto di Canale5, affermando che tra lui e Ambra Lombardo c'è solo una grande e affettuosa amicizia, di cui Kiko Nalli è a conoscenza fin dalla partecipazione della sua fidanzata e di Gaetano Arena al Grande Fratello 16.

Durante il programma di Barbara d'Urso sono state mostrati anche alcuni frame di un video girato dal paparazzo Alex Fiumara, il fotografo aggredito da Gaetano Arena a Milano. In questa breve clip si vedono i due ex concorrenti del GF 16 in grande sintonia ma a onor del vero il loro comportamento è tutt'altro che inequivocabile. I due parlano fitto prima di salutarsi ma non ci sono atteggiamenti sospetti. Tuttavia, Alex Fiumara ha affermato a Pomeriggio5 di essere in possesso di alcune fotografie nelle quali ci sarebbe il fatidico bacio tra i due, circostanza che Gaetano Arena ha negato.

Durante il dibattito in studio nel salotto di Canale5, oltre a Fiumara e ad Arena, erano presenti altri due paparazzi molto conosciuti nell'ambiente milanese. Entrambi hanno sostenuto la versione del loro collega, perché a quanto pare la presunta relazione clandestina tra i due sarebbe nota, tanto che anche il giornalista Carlo Mondonico, anche lui presente a Pomeriggio5, ha confermato quanto riferito. I paparazzi hanno addirittura svelato che tra i due la frequentazione risale all'estate e non sia una cosa recente.

Per il momento tutti i personaggi coinvolti in questa vicenda negano con fermezza che possa esistere una liason tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo. Pare che le immagini del bacio tra i due siano però già state consegnate a un settimanale, pronto a pubblicarle. Non è escluso che già nella puntata di domani di Domenica Live si possa parlare della vicenda, con alcuni scatti in esclusiva.