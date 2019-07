Kim Cattrall: "Il senso di colpa per mio fratello mi uccide"

Durante un'intervista rilasciata al "Daily Mail", Kim Cattrall ha parlato per la prima volta del suicidio del fratello Christopher nel febbraio dell'anno scorso, ammettendo di essere cambiata per sempre dopo questa tragica e improvvisa perdita. Il corpo dell’uomo fu ritrovato dalla polizia pochi giorni dopo che la stessa Cattrall aveva lanciato un appello sui social per denunciarne la scomparsa.

L'attrice, nota per il ruolo di Samantha nel serial tv "Sex and The City", ha dichiarato che episodi così tragici " ti cambiano per sempre " e che non riuscirà mai a riprendersi da quanto successo a suo fratello minore. " Non sarò mai più la stessa persona – ha detto - Nessuno può prepararti alla perdita di un caro. Lui soffriva di depressione, ma è una malattia difficile da fronteggiare anche perché a volte non capisci se chi hai davanti ne soffra oppure si tratta di qualcos’altro. Chris non era sempre triste ".

L’attrice canadese ha quindi confessato di aver sottovalutato la gravità della depressione che affliggeva suo fratello e che mai si sarebbe aspettata che arrivasse al punto di compiere un gesto così estremo. " Io non sapevo che lui stesse così male e quando perdi qualcuno perché si è tolto la vita c'è sempre una grande domanda che ti perseguiterà per tutta la vita: 'Avrei potuto fare qualcosa per salvarlo? ' ", ha detto la star 62enne.