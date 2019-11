Kim Kardashian ammette di aver abbandonato la dieta e aver messo su peso

Kim Kardashian sembra avere un nuovo obiettivo. Come riportato da The Blast, infatti, la star di Keep Up With The Kardashian sta cercando di tornare in forma, dopo aver ammesso di aver abbandonato la dieta che stava seguendo e gli esercizi che le avevano permesso di avere un peso forma ottimale.

La confessione di Kim Kardashian è apparsa per ventiquattro ore sulle sue stories di Instagram, in cui la si vedeva affrontare la palestra poco prima di mettersi a cena. Nelle story la Kardashian ha detto: "Ragazzi, sto per fare un workout prima di cena, cosa che generalmente non faccio. Ma immagino che da qualche parte bisogni pur cominciare. A volte capita che ci lasciamo andare e altre, invece, teniamo duro. Questo è stato il periodo in cui mi sono lasciata andare. Credo di aver preso 8 Kg rispetto a un anno e mezzo fa, perciò per sentirmi bene ho bisogno di pormi un buon obiettivo di peso e questo significa allenamento ad ogni costo".

L'obiettivo che Kim Kardashian si è dato nelle stories che sono state eliminate dall'account dopo ventiquattro ore è rimasto ignoto. Non si sa quanti chili l'attrice voglia perdere: quello che ha dato per certo ai suoi follower è la data di scadenza. Kim Kardashian vuole raggiungere il suo peso-forma per il 21 ottobre 2020, in tempo per quando compirà quarant'anni.

