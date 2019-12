Kim Kardashian: "Non fate questo trattamento"

Kim Kardashian ha fatto causa a un chirurgo estetico che si sta facendo pubblicità usando il famoso selfie in cui la star di Instagram sette anni fa si faceva un " Vampire Facelift " per ringiovanire la sua pelle. Dopo averlo mostrato in una puntata dello show di famiglia, "Vampire Facelift " e poi aver postato un suo primo piano sui social mentre eseguiva il trattamento di bellezza, il web era impazzito, con migliaia di persone che per seguire il suo esempio si sono sottoposte a questo trattamento in cui si preleva il sangue del paziente, lo si centrifuga per estrarre il plasma e quindi le piastrine da reiniettare poi sotto pelle perché sarebbero le piastrine a dare lo choc che innescherebbe un processo di ringiovanimento.

A parte che i supposti effetti antiage sono a dir poco controversi nella comunità scientifica in cui prevale un netto scetticismo al riguardo, il trattamento non è solo molto doloroso, come aveva ammesso la stessa Kardashian, ma se non fatto in strutture adeguate c’è il rischio di contrarre l’HIV, come è successo a due pazienti del New Mexico. Dopo questa vicenda che l'ha vista nell’occhio del ciclone, la Kardashian non vuole che la sua immagine sia mai più accostata al "Vampire Facelift", così ha fatto causa a un chirurgo estetico che, sostenendo di essere l’inventore del trattamento, si sta facendo pubblicità usando il vecchio selfie in cui lei si sottoponeva al trattamento.

Secondo i documenti del tribunale ottenuti da The Blast, " Kimberly Kardashian-West, insieme alla sua società Kimsaprincess Inc., ha citato in giudizio il dottore Charles Runels, l'American Cosmetic Cellular Medicine Association e Advanced Dermatology & Cosmetic Laser Care per sfruttamento indebito della sua immagine e violazione del copyright”. Sul suo sito web Runerls afferma di essere "l'inventore di O-Shot®, Vampire Facelift®, Priapus Shot® e Vampire Breast Lift® e dirige la compagnia American Cosmetic Cellular Medicine Association ". Nei documenti legali si legge che “ Charles Runels è un medico dell’Alabama che si definisce il "Calvin Klein della medicina", asserendo falsamente di essere l’inventore di vari procedure cosmetiche di cui pretende il copyright, come il l'Orgasmo Shot, il Vampire Facelift e il Vampire Breast Lift al solo scopo di estorcere ai suoi colleghi 47 dollari a trattamento ”.

E per sostenere questa sua pretesa si avvale dell’immagine e della reputazione della signora Kardashian-West. “ Lo scorso 7 dicembre – si legge su The Blast - Runels ha scritto su Twitter: ‘Kim Kardashian e The Secret Legal Story Behind the Most Famous Celebrity Vampire Selfie’, linkandolo a un articolo sul suo sito ” dove una foto in primo piano della Kardashian era usata per pubblicizzare il trattamento. " Lo schema di Runels per appropriarsi indebitamente della popolarità conquistata dalla signora Kardashian-West senza il suo permesso è così pervasivo che appare in primo piano ovunque sul web, persino nel suo profilo LinkedIn. Letteralmente, sulla sua pagina del profilo, dove la foto di lei è doppia rispetto alla sua ".

Inoltre, sempre stando alla fonte di The Blast, "quando la signora Kardashian-West ha contattato Runels e il suo avvocato per chiedere che cessasse di usare il suo nome e la sua immagine senza il suo consenso, non solo si è rifiutato di togliere le sue foto e ogni riferimento alla sua persona, ma ha avuto l’ardire di chiedere che fosse lei a pagarlo per tutta la pubblicità che le ha fatto in questi anni ".

Kim Kardashian, sostiene l'insider, dopo il caso dei due pazienti che, vedendola sul web sottoporsi al "Vampire lift", hanno contratto il virus dell’Aids in una struttura improvvisata, non vuole più essere associata in nessun modo a questo trattamento a cui lei stessa non si sottopone più da anni. “ Kim si sente colpevole per quei due pazienti che erano suoi follower, anche se non è colpa sua se i chirurghi che hanno eseguito quei Vampire lift non hanno seguito nessuna etica ”, ha concluso la fonte del magazine.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?