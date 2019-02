Kim Kardashian fa causa a Missguided Usa per 10 milioni di dollari

Kim Kardashian è stanca di essere copiata e farà causa al brand Missguided Usa per 10 milioni di dollari. Dopo la tirata d'orecchie su Instagram nei confronti di Fashion Nova che ha riprodotto in versione economica per le sue clienti un sexy abito nero vintage di Thierry Mugler che Kim aveva indossato in esclusiva a un party la scorsa settimana, adesso sui social la Kardashian ha scoperto che la Missguided USA da tempo pubblica online tutte le immagini in cui appare con costosi look da gran sera. Sul sito si può leggere chiaramente come le sarte di questa azienda promettano di riprodurli identici e su misura in tempi rapidissimi, persino ore e, naturalmente, in versione decisamente economica.

Missguided Usa è un rivenditore online di abiti identici a quelli indossati da celebrità come Kim Kardashian. Se intendessimo qui parlare di semplice plagio, centinaia di stilisti dovrebbero di continuo fare causa all'industria del fast fashion, ma l’errore fatale di Missguided Usa è stato quello di pubblicare sul suo sito immagini non autorizzate della Kardashian pur di attirare la clientela, promettendo di realizzare lo stesso look indossato dalla fashion icon nella foto.

Kim ha così deciso di intentare causa contro Missguided Usa per aver usato il suo nome e la sua immagine senza il suo permesso.

Fashion Nova si è salvata solo perché si è limitata a pubblicare l’immagine di una modella che somiglia moltissimo, ma non è la Kardashian. Per la querelante queste aziende mirano a creare una loro mailing list per far credere che esista una collaborazione. Accusa avvalorata anche dal fatto che Missguided USA spesso tagga la Kardashian sui suoi social media, includendo sue foto, sempre per illudere possibili clienti che ci sia tra loro un legame lavorativo che è invece assolutamente inesistente.

Kim Kardashian ha uno stile decisamente influente nel mondo della moda: le donne amano i suoi look eccessivi e glamour ma in poche possono permettersi di acquistarli. Però tutto questo fa parte dell'essere un Personaggio. Ed essere un Personaggio è un vero lavoro. Basta nulla per non avere più appeal e fascino sui propri follower che devono sempre percepire il divo e il suo stile di vita come inimitabile, irraggiungibile. Un sogno. Per questo Kim Kardashian ha chiesto a un giudice un'ingiunzione per fermare immediatamente Missguided USA dall'usare, peraltro grossolanamente, la sua immagine e preteso danni per 10 milioni di dollari, ossia, come qualcuno ha calcolato, è come se questa azienda dovesse vendere i suoi falsi abiti di alta moda senza sosta per i prossimi 30 anni. Un vero ergastolo sartoriale!