Kim Kardashian ha sei dita nel piede? L'errore di Photoshop

Che grande invenzione Photoshop! Nel mondo della moda e,ancor di più, in quello dei social, è raro trovare immagini che non abbiano avuto almeno una pennellata per migliorare qualche aspetto, anche solo i colori. Negli anni sono stati tantissimi i volti noti che hanno usato e abusato dei vari software di fotoritocco, in alcuni casi con risultati imbarazzanti. Una delle ultime star che pare abbia esagerato con i miglioramenti è Kim Kardashian, che in una delle sue ultime foto ha forse eccessivamente modificato alcuni dettagli del suo corpo e non è la prima volta che le Kardashian cadono in questo errore.

L'immagine incriminata ritrae la stessa Kim Kardashian con sua sorella Kylie Jenner in una foto promozionale per la nuova linea di profumi. È una foto apparentemente normale, molto bella e d'impatto per il look delle sue sorelle ma si sa che sui social nessun dettaglio sfugge all'occhio attento dei follower. È così che alcuni utenti hanno notato un particolare bizzarro dello scatto: Kim Kardashian sembra abbia sei dita nel piede sinistro. Facendo uno zoom sull'immagine il fatto è molto più evidente e sfugge il motivo per il quale la modella abbia richiesto un intervento di modifica proprio lì. “Perché hai sei dita?”, “Sto vaneggiando o Kim ha sei dita? Qualcuno mi spiega, sono confuso! Ho contato così tante volte...”, “Oggi avrei dovuto studiare ma invece ho scoperto che Kim Kardashian ha 6 dita nel suo piede” , questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti che sottolineano l'anomalia. Ma non è tutto, perché benché lo sfondo della fotografia sia completamente nero, c'è qualcuno che ha notato una stranezza anche nel braccio di Kylie. “Il braccio di Kylies che si piega a destra con la sua vita è impressionante” scrive un utente che deve avere un'ottima vista, perché questa modifica non è così evidente, tanto che c'è chi la nega.

Sulle sei dita di Kim Kardashian, invece, in pochi sembrano avere dubbi ma perché l'imprenditrice avrebbe dovuto effettuare una modifica al piede tale che il risultato fosse di sei dita? Qualcuno ipotizza che possa essere una trovata pubblicitaria, un modo per attirare l'attenzione sulla promozione del prodotto. Un errore “ad arte”, quindi, secondo la teoria di alcuni utenti, non del tutto infondata. Bene o male, purché se ne parli ma a che prezzo?