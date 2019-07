Kim Kardashian, Internet impazzisce per Saint e Psalm insieme

Kim Kardashian ha un grande seguito social per diversi motivi: un’azienda cosmetica, un reality show, ma soprattutto è la sua famiglia a essere di grande interesse.

In questi giorni, i follower Instagram della star dei reality sono impazziti per uno scatto che riguarda proprio la famiglia di Kim. L’immagine, pubblicata ieri, ritrae il secondogenito Saint con l’ultimo nato Psalm, nell’atto di farsi le coccole al mattino. “ Saint mi ha chiesto - ha scritto Kardashian nella didascalia della foto - di scattare una foto di lui e suo fratello stamattina ”.

Nell’immagine i due bimbi sono entrambi con ancora il pigiamino, appena svegli e sereni. Tra i commenti spiccano quelli di zia Kylie Jenner, che scrive di amarli tanto, di Naomi Campbell che allega emoji di cuori.

Come riporta Metro, probabilmente Kim è molto orgogliosa dell’affetto reciproco dei suoi figli, dato che in passato si lamentò per via del fatto che la primogenita North non accettava il fratello Saint. La diva dei social raccontò infatti che credeva che la gelosia di North fosse solo una fase, ma si è prolungata nei tempo, non solo a quando lei allattava il neonato. Non si sa se ora, che i bambini di casa sono quattro - North, Saint, Chicago e Psalm - la primogenita abbia cambiato atteggiamento. Quel che è certo è che i due maschietti di casa vanno molto d’accordo.

La stessa Kim fa del rapporto con i suoi fratelli un motivo di vanto, non solo quelli che la madre ha avuto dal suo primo matrimonio con Robert Kardashian, ma anche con Kendall e Kylie Jenner, le sorelle minori di Kim avute dal matrimonio di mamma Kris con Bruce Jenner, oggi Caytlin.

