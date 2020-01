Kim Kardashian: “Mai regalato a mia figlia la camicia insanguinata di Kennedy”

" Cosa ti fanno come regalo a Natale quando sei una bambina che già possiede tutto l'immaginabile per i vivi? I vestiti di un morto ". Così il magazine Refinery29, riportando la notizia che a Natale la primogenita di Kim Kardashian e Kanye West, la piccola North, 5 anni, ha ricevuto come regalo una giacca e un cappello appartenuti a Michael Jackson, ha scritto che alla bambina i genitori avrebbero anche fatto dono di un prezioso quanto macabro cimelio storico: la camicia insanguinata del presidente J.F. Kennedy.

Già assalita dalle critiche per aver regalato a sua figlia la giacca di un presunto pedofilo, acquistata per 65.625 dollari insieme al Fedora indossato da Jackson nel video di "Smooth Criminal", che è, come riporta E! News, " sporco e macchiato dal suo trucco ed è stato comprato per 56.250 dollari attraverso la casa d'aste Julien’s ", la Kardashian si è difesa appellandosi al fatto che Michael Jackson è stato assolto da ogni accusa, che su di lui ci sono solo pettegolezzi e non prove e che lei, da donna di legge come fu suo padre Robert, difensore di O.J. Simpson, crede nella presunzione di innocenza fino a prova contraria. Inoltre, sua figlia è una grande fan di Michael Jackson e " crescerà indossando di tanto in tanto la sua giacca e io ne sono fiera ", aveva ribattuto agli hater sui social.

Ma poi, leggendo che avrebbe anche regalato a sua figlia la camicia intrisa del sangue del presidente Kennedy assassinato a Dallas nel 1963, è dovuta tornare nuovamente su Twitter per negare quanto scritto da Refinery29. Si tratterebbe di una fake news costruita ad arte, con tanto di falsa Story su Instagram in cui si vede una foto della camicia che il presidente John F. Kennedy indossava quando fu assassinato nel novembre del 1963, con una didascalia che recitava: " Insieme alla giacca e al cappello di Michael Jackson, la mia North ha anche ricevuto la camicia che John F. Kennedy indossava quando è stato assassinato ".

Tutto falso per Kim Kardashian che su Twitter ha scritto: " WOW è ovvio che non c’è nulla di vero! @ Refinery29 Non possiedo affatto la camicia di JFK. Questo è un macabro scherzo che qualcuno ha twittato come una finta IG story che io non ho mai pubblicato ". Intanto, data la facilità con cui Kim Kardashian fa causa a chi ritiene abbia leso in qualche modo la sua immagine, Refinery29 ha corretto il tiro, modificando l’articolo e facendo sembrare l’acquisto come probabile e non certo, inserendo tutti i se e i condizionali del caso. Basterà ad evitare che la furia del team dei legali della Kardashian, lei stessa avvocatessa di diritto penale, si avventi sul magazine, trascinandolo in tribunale?



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?