Kim Kardashian spende più di un milione all'anno per le tate

Kim Kardashian e Kanye West pare spendano una cifra astronomica per la gestione dei loro figli: il conto sembra essere ormai di ben oltre 1 milione di dollari l'anno. E ora che la reality star e il rapper hanno dato il benvenuto al mondo al loro quarto bambino grazie all'aiuto di una madre surrogata, tutto questo andrà a incidere ulteriormente sui loro conti.

Ma, essendo una delle coppie più ricche e potenti dello showbiz , la cifra pare davvero irrisoria, soprattutto se si considera che Kim Kardashian per ogni suo post sponsorizzato su Instagram guadagna tra i 500mila e 1 milione di dollari. In pratica, le basta un solo post per stipendiare per tutto l'anno le sue tre tate.

Una insider molto vicino alla famiglia Kardashian-West ha rivelato a RadarOnline: “ Quello che al momento costa di più sono proprio le tate. Sono straniere e sono state selezionate in un'accademia speciale dove formano le migliori tutrici del mondo. Kim ha un team a disposizione 24 ore su 24, e quando è in viaggio porta sempre con sè i suoi figli e, quindi, anche le tate, per farsi aiutare. Senza contare che ha un vero e proprio esercito di assistenti, ma anche personal trainer e chef. In particolare stylist che le procurano i vestiti griffati che indssa nelle foto, oltre a truccatori, per via dei post di advertising che Kim pubblica sul suo profilo Instagram e che le rendono ognuno quasi 1 milione di dollari ”.

La notizia arriva dopo che un'altra fonte, Reedbook, ha racccolto un'intervista in esclusiva proprio da parte di Kim Kardashian in cui la regina di Instagram sostiene di darsi molto da fare ogni giorno in prima persona quando si tratta di occuparsi dei suoi figli. Le tate - a suo dire - sarebbero solo a part time. Sraebbe lei a cucinare per i figli, a fare loro il bagnetto, raccontare le favole, vestirli e aiutarli a fare i compiti. Eppure l'insider di RadarOnline, molto vicino alla famiglia Kardashian West, ha tutta un'altra versione dei fatti.





Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?