Kim Kardashian si trucca anche le parti intime

Tutte le donne hanno bisogno di un amico fidato, qualcuno che possa valorizzarle e farle sentire meravigliose. E Kim Kardashian, da circa dieci anni, ha individuato quel qualcuno nel make-up artist personale Mario Dedivanovic. L'uomo è l'artista e l'artefice del suo particolarissimo make up e della sua iconica bellezza, tanto da seguirla in giro per il mondo. Ma come mostrano alcuni scatti di backstage, non si può lasciare nulla al caso e, durante gli eventi più importanti, il trucco è rivolto anche alle parti intime. Creme, fard e correttori invadono anche le zone basse dalla bella Kim Kardashian, che non si tira certo indietro.

Insieme sia per occasioni mondane che per eventi personali, il duo è volato a Dubai per alcuni corsi di make up, vere e proprie classi esclusive dove il make up artist ha svelato i suoi trucchi più segreti. Musa dell'evento e cavia prediletta è stata la stessa Kim Kardashian, che ha prestato la sua immagine per le dimostrazioni. Un appuntamento davvero interessante, dove i presenti hanno potuto appurare l'importanza dell'immagine nel mondo dello star system, ma anche come rendere duraturo il binomio artista e make up artist.

La coppia ormai è rodata da tempo e, come mostrano le immagini, non esistono imbarazzi o segreti di sorta. Infatti potersi spingere verso le zone più intime e personali di una diva spesso è una necessità per il make up artist, il cui compito è quello di trasformare queste donne meravigliose in dee inarrivabili. Come mostrano le foto, tra i due c'è grande sintonia e complicità, e un rapporto allegro con sicuramente tanta voglia di ironia.