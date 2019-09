Kim Kardashian: “Per Tupac Shakur mi finsi maggiorenne”

Nel podcast “Jonathan Cheban’s Foodgod” Kim Kardashian ha ammesso di aver mentito sulla sua vera età per poter partecipare ad un video di Tupac Shakur, il famoso rapper assassinato nel 1996. Era infatti il 1994 e Kim aveva solo 14 anni, ma si finse maggiorenne, insieme a sua sorella Kourtney e a un altro gruppo di amiche, pur di prender parte a un videoclip del suo rapper preferito.

La star del clan Kardashian-Jenner ha detto di non ricordarsi esattamente di quale canzone si trattasse e di non aver nemmeno mai visto il videoclip in questione una volta montato, quindi non sa dire se le scene in cui è stata ripresa con la sorella e le amiche siano state tagliate o siano ancora lì, a riprova della loro bugia.

“ Quando avevo 14 anni ho preso parte a un video di Tupac. Innanzitutto abbiamo tutte mentito sull’età dicendo che eravamo maggiorenni, quando invece non avevamo nemmeno la patente. Ma grazie al make up e al look giusto sembravamo comunque delle 18enni, quindi nessuno si fece molte domande e ci scritturarono tutte come comparse nel video del nostro idolo di quegli anni ”, ha ricordato la Kardashian.