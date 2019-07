Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada festeggiano l'arrivo del loro secondo figlio

Non è ancora dato sapere se si tratti di un maschietto o di una femminuccia. Quel che è certo è che la sua nascita ha reso felicissimi Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada che festeggiano l’arrivo del loro secondogenito. La notizia è stata data in anteprima dal magazine "Chi" che ha mostrato le foto esclusive dell'attore 49enne a pochi passi dalla clinica romana dove sua moglie Ilaria ha partorito e quelle in cui la coppia esce insieme dalla clinica nel centralissimo quartiere Prati con Kim che orgogliosamente tiene in braccio il figlio neonato.

Le foto risalgono a venerdì scorso. Nessun dettaglio sul parto e sul nome del nuovo arrivato in casa Rossi Stuart-Spada è finora trapelato. Ma non è una novità: la coppia è famosa per la sua discrezione. Insieme dal 2011, i due attori si sono sposati lo scorso 4 marzo nel santuario francescano di Fonte Colombo, in provincia di Rieti con una cerimonia molto intima e romantica le cui pochissime foto rilasciate avevano rivelato che la bella Ilaria era in dolce attesa del secondo figlio dal suo Kim, dopo il piccolo Ettore, nato 7 anni fa.

Più volte Ilaria Spada in diverse interviste aveva svelato di amare le famiglie numerose e lo stesso stesso Kim Rossi Stuart aveva confidato di desiderare, dopo il suo amato Ettore, una bella femminuccia. E allora chissà che non sia proprio un fiocco rosa quello che sarà appeso alla porta della loro residenza romana.



