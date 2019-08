Kim Rossi Stuart, il nipote bipolare costretto al carcere: "Così diventa pazzo davvero"

“ È arrivato al culmine. L’ho visto ieri, è una bomba pronta ad esplodere. Se ora commette una stupidaggine si rovina la vita per sempre ”: così Loretta Rossi Stuart, la sorella dell’attore e regista Kim Rossi Stuart, commenta le condizioni di suo figlio, il 25enne Giacomo Seydou Sy.

Jack è un ragazzo bipolare, con il sogno di diventare un pugile professionista e un presente tra droga e due arresti: il primo per resistenza a pubblico ufficiale, il secondo per un furto da 60 euro.

Scontata la pena, a Giacomo è rimasto un anno di Rems (le strutture che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari chiusi per legge) per infermità mentale. Ma poiché i posti nelle Rems scarseggiano, il ragazzo è costretto a rimanere dietro le sbarre del carcere di Rebibbia, in attesa che si liberi uno spazio in un luogo di cura che possa ospitarlo.

Kim Rossi Stuart, la sorella denuncia: “Rems non fanno like”

“ Con questo bipolarismo – racconta Loretta Rossi Stuart all’AdnKronos – quando assume delle sostanze va subito fuori di testa. Non è un criminale ”. Jack sta attraversando un momento difficilissimo. “ È un internato – spiega la mamma – , da tre mesi è obbligato a stare in carcere, senza le cure adeguate, perché non c’è posto nella struttura alternativa dove dovrebbe andare. La lista d’attesa è pazzesca ”.

“ Dopo la sacrosanta chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari – aggiunge Loretta – e la svolta, indispensabile per un paese civile, verso la trasformazione in strutture più piccole dove i pazienti sono curati e non semplicemente rinchiusi, il problema è che queste strutture sono ancora pochissime! Nel Lazio sono 3-4, 80 in tutta Italia a fronte di un fabbisogno di 120 ”.