Kingsman: il terzo film non concluderà la saga

Il primo film di Kingsman, uscito nel 2014, ci ha fornito una spy story diversa da quelle a cui eravamo abituati.

Ci sono sempre gadget incredibili ed abiti eleganti, e come vuole la tradizione anche in Kingsman siamo a Londra, ma niente MI6 e 007 questa volta.

A rendere magnetico il film furono le interpretazione di Colin Firth, superlativo in abito doppiopetto, il grande esordio al cinema di Taron Egerton (in questi giorni nelle sale con Rocketman) e soprattutto la regia di Matthew Vaughn, le cui intense scene d’azione hanno reso Kingsman unico nel suo genere.

Il secondo capitolo, anch’esso diretto da Vaugnn, ha confermato il livello del precedente mostrando anche la variante statunitense. Ora il regista si appresta a sfornare il terzo capitolo della saga. Troveremo ancora i due protagonisti Eggsy e Harry, allievo e mastro un tempo ora entrambi navigate spie, interpretati nuovamente da Taron Egerton e Colin Firth.

Matthew Vaughn ha commentato il nuovo film della saga: “ Porteremo una conclusione al rapporto tra l'Eggsy di Taron Egerton e l'Harry di Colin Firth. Il capitolo finale del loro rapporto ha bisogno di essere raccontato, e noi siamo pronti a farlo ”. Ma questo non vuol dire che sarà la fine dei film di Kingsman. La Disney infatti è interessata a continuare la serie di film visto il successo riscontrato, con possibilità di prequel e sequel.

Per quanto riguarda il prequel sappiamo già il titolo, Kingsman: The Great Game. Tra i protagonisti ci saranno Aaron-Taylor Johnson (Animali Notturni e prossimamente anche in Tenet di Christopher Nolan), Stanley Tucci (già parte della saga nei primi due film) e Liam Neeson, di cui però ancora non sappiamo il ruolo.

Il prequel sarà diretto ancora da Vaugnn ed uscirà il 14 febbraio 2020, prima del terzo film della serie originale, raccontando così com’è nato il negozio di abiti su misura che cela in realtà un’incredibile agenzia di spionaggio.