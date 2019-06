Kinsey Wolanski è il sexy invasore della finale di Champions League

Minuto 18 della finale di Champions League: la bella Kinsey Wolanski fa irruzione sul terreno di gioco del Wanda Metropolitano durante il match tra il Tottenham di Pochettino e il Liverpool di Klopp. Gli steward la bloccano subito e tra gli sguardi attoniti dei giocatori e felici del pubblico maschile il gioco riprende dopo nemmeno un minuto. La ragazza è riuscita a compiere qualcosa di epico che non riesce tutti i giorni e soprattutto non riesce a chiunque. Kinsey con questa sua invasione di campo ha guadagnato una marea di follower su Instagram.

La ragazza, infatti, con questa trovata ha visto esplodere il suo profilo dato che partiva da una base di 320.000 follower e oggi ne ha quasi 2 milioni. Al termine della finale la formosa Wolanski ne vantava quasi 600.000 ma nella notte la sua notorietà è schizzata alle stelle. Kinsey Sue, suo nome d'arte, ha 23 anni, è una modella e in passato è stata protagonista di alcune celebri rivise sportive ed è compagna di Vitaly Zdorovetskiy, un noto Youtuber, che possiede un suo canale che vanta quasi 10 milioni di follower ed ex attore a luci rosse, e proprietario del sito web per adulti Vitaly Uncensored che la ragazza ha voluto promuovere mostrandosi di corsa in campo